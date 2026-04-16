林鳳英比利時富商尪家中暴斃！淚控爭上億遺產 遇不公義卻求助無門

林鳳英首度出面談老公過世 （記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕54歲林鳳英2017年和比利時富商老公Marc結婚，今罕見在台受訪，吐露去年11月17日在南韓接獲63歲富商老公暴斃噩耗，被鄰居發現在家中廚房的沙發區，因心臟衰竭過世，沒想到後來惡夢連連，匆匆趕回比利時，卻被當嫌疑犯限制居所、凍結帳戶，只能靠領救助食物長達50天。她指控除了她和老公的一雙兒女爭上億元遺產之外，她也認為自己找台灣駐比利時辦事處求助無門，落淚說：「我碰到這麼多不公不義的事，一個外國人在那邊被打壓，我的台灣都沒有幫我。」

林鳳英在比利時的豪宅在市政府後面，佔地四百坪，推估價值五、六千萬台幣。（翻攝自臉書）

她提到老公一直身體不好，2023年12月曾因肝硬化吐血送醫，後來又曾因流感，大小便失禁、一度昏迷，這兩年多住院超過10次，沒想到2025年的11月13日，她到南韓釜山旅遊，一直到16日都找不到老公，央請鄰居用密碼鎖到家中探望，「當時鄰居去了兩趟，我還請他開視訊跟我一起看，沒想到後來看到老公猝死在廚房的沙發，趴著大量吐血，鄰居大叫報警。」

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後來遺體送驗，確認為自然死亡，遺體也交由殯儀館處理，沒想到11月26日清晨她第一次夢見亡夫向她求救，「他在夢裡跟我說『Tiffany，趕快來救我』，那是我第一次夢見他，當下真的很納悶。」未料當天下午警方竟突然上門，將她當成嫌疑犯搜查。

林鳳英表示警方當時按門鈴後隨即進屋要求配合調查，「一衝進來就叫我把手機交出來」，包括手機、辦公室物品及隨身衣物、內衣褲、保養品與保健食品等，全數被帶走檢視，並接受長達3小時的訊問。

隔天警方再度安排翻譯人員，從早上9點開始詢問，「從『怎麼認識我老公』開始，一路問了4小時沒有停過。」她強調自己從未使用過丈夫的銀行帳戶，也未曾協助處理任何金融相關事務。對於調查原因，她表示，可能是有人報案質疑死因不單純，因此檢警介入釐清，連鄰居也被約談。

她說自己身處海外，不僅求助無門，還面臨遺產遭「先斬後奏」處理的爭議，情況相當艱困。她表示丈夫遺囑中已載明，由她與一雙兒女共同為主要繼承人，但她人在國外期間，卻未被充分告知與參與相關程序，「外交部也不知道我發生這麼大的事，我想求救，卻找不到公證人，也找不到律師可以幫我主持。」

林鳳英指出對方子女希望她僅繼承主要居住的別墅，其餘現金資產則不參與分配，最讓她無法接受的是，對方在未與她協商的情況下，打算處分其他辦公室資產。她透露有間位於電車轉角、鄰近海邊的辦公室房產，約百坪大小，地段優越，現值已逾千萬元，未來若改建甚至可達上億元價值，「兒女想要偷賣，是被律師發現的。」

林鳳英已對相關人員採取法律行動，「我會提告兒子、女兒、公證人，還有辦公室的買家，也就是仲介，涉及詐欺與偽造文書，甚至強制進行繼承分配。」

她同時控訴，在海外期間幾乎孤立無援，「辦事處沒有來看我，也

林鳳英（左）和老公Marc結婚8年半。（翻攝自臉書）

沒有給我零用金、找翻譯。」她透露自己在當地已生活近50天，銀行帳戶遭凍結，僅靠隨身四套衣物度日，生活條件十分惡劣，「沒有熱水器可以洗澡，當地氣溫只有一、兩度，還好有暖氣撐著。」

她表示，期間幾乎未曾外出，「將近兩個月都沒有出門，只有去救濟站領食物。」所幸經紀人持續與她保持聯繫，而辦公室附近一間阿富汗餐廳老闆也時常關心她的安危，「只要看到有警察在附近走動，就會立刻通知我。」

林鳳英坦言，目前身心俱疲，也質疑台灣人在海外的基本保障不足，因駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉對她的狀況一問三不知，只幫忙辦老公的死亡證明，以及找一位不會比利時話的退休律師幫忙，她感慨：「台灣人在海外發生困難不用立案嗎？沒有一套SOP嗎？不論是旅遊還是工作，連基本生存權都沒有。」盼望相關單位能正視她的處境，並協助釐清遺產與法律爭議。

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