自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

除了江蕙王識賢只當「她」的嘉賓 害羞到原地昏倒

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞歌手艾薇很幸運，演唱會場場完售，嘉賓也很有看頭，日前到台中開唱，幸運邀得偶像王識賢當嘉賓，王識賢笑說，自己其實很少擔任嘉賓，目前艾薇是繼「二姐」江蕙之後的第二位，艾薇也直呼：「真的很榮幸，也很不可思議！」

王識賢難得擔任嘉賓，會唱歌又幽默。（原音娛樂提供）王識賢難得擔任嘉賓，會唱歌又幽默。（原音娛樂提供）

王識賢和艾薇合唱《計算浪漫》，巧妙融合他的台語歌《雲中月圓》，王識賢自爆太緊張，上台前不斷練習，還笑著向粉絲求助：「你們要幫我好嗎？」

艾薇演唱會上互動環節加入戲劇橋段，邀請王識賢即興「演戲」，設定他飾演嚴父、艾薇則為叛逆女兒。艾薇笑說：「我一直很希望我爸變成你的樣子。」讓王識賢當場冒冷汗，轉頭對在台下的艾薇爸爸喊話要「教訓」艾薇：「養妳到這麼大，這種話妳也說得出口！爸爸，我幫你罵她！」全場大笑。

艾薇（右）演唱會幸運邀得偶像王識賢當嘉賓助陣。（原音娛樂提供）艾薇（右）演唱會幸運邀得偶像王識賢當嘉賓助陣。（原音娛樂提供）

演唱會尾聲，主辦單位釋出練團花絮，曝光艾薇私下「迷妹模式」，她在排練時害羞到不敢直視王識賢，甚至被對方笑說：「小姐，這是妳的主場。」當她終於鼓起勇氣看了王識賢一眼，卻瞬間「原地昏倒」，可愛反應再次逗得全場大笑。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中