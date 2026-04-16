除了江蕙王識賢只當「她」的嘉賓 害羞到原地昏倒

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞歌手艾薇很幸運，演唱會場場完售，嘉賓也很有看頭，日前到台中開唱，幸運邀得偶像王識賢當嘉賓，王識賢笑說，自己其實很少擔任嘉賓，目前艾薇是繼「二姐」江蕙之後的第二位，艾薇也直呼：「真的很榮幸，也很不可思議！」

王識賢難得擔任嘉賓，會唱歌又幽默。（原音娛樂提供）

王識賢和艾薇合唱《計算浪漫》，巧妙融合他的台語歌《雲中月圓》，王識賢自爆太緊張，上台前不斷練習，還笑著向粉絲求助：「你們要幫我好嗎？」

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艾薇演唱會上互動環節加入戲劇橋段，邀請王識賢即興「演戲」，設定他飾演嚴父、艾薇則為叛逆女兒。艾薇笑說：「我一直很希望我爸變成你的樣子。」讓王識賢當場冒冷汗，轉頭對在台下的艾薇爸爸喊話要「教訓」艾薇：「養妳到這麼大，這種話妳也說得出口！爸爸，我幫你罵她！」全場大笑。

艾薇（右）演唱會幸運邀得偶像王識賢當嘉賓助陣。（原音娛樂提供）

演唱會尾聲，主辦單位釋出練團花絮，曝光艾薇私下「迷妹模式」，她在排練時害羞到不敢直視王識賢，甚至被對方笑說：「小姐，這是妳的主場。」當她終於鼓起勇氣看了王識賢一眼，卻瞬間「原地昏倒」，可愛反應再次逗得全場大笑。

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