56歲周傳雄拋重磅喜訊！曾罹胃病暴瘦到49公斤 驚人近況曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕56歲「情歌教父」周傳雄宣布重磅好消息，加盟索尼音樂開啟個人事業新征程。與此同時，他的全新單曲《再遇見》將於4月18日零點全球上線。該曲還將在當日舉行的「念念不忘・再遇見 plus」巡迴演唱會首站貴陽站完成線下首唱，用歌聲與歌迷溫情重逢。

周傳雄加盟索尼推出新單曲。（樂加娛樂提供）

身為重量級唱作歌手與金牌製作人，周傳雄深耕樂壇三十餘載，他的音樂橫跨世紀，陪伴幾代人的青春歲月，此外，作為幕後製作人，他曾為那英、陳慧琳、周華健等眾多樂壇天王天后量身打造金曲，留下經典的作品。

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周傳雄加盟索尼推出新單曲。（樂加娛樂提供）

2011 年他因感染「幽門螺旋桿菌」引發胃潰瘍暴瘦成「皮包骨」，體重暴跌至49公斤，曾經暫時引退歌壇去抗病，後來也重拾健康，去年開唱時雖然仍略顯消瘦，但精神奕奕，狀態讓歌迷驚喜不已。

周傳雄與索尼音樂的合作，貫穿其音樂生涯多個關鍵階段，早在2000年，周傳雄便與索尼合作發行了專輯《Transfer》，不僅收錄了《黃昏》《出賣》《記事本》等一代人的記憶，近年來，他與索尼音樂曲庫版權合作的多首經典作品再度翻紅，其中，《青花》在流媒體平臺熱度居高不下，2024年在QQ音樂熱歌榜連續霸榜50天，全年累計登榜141次，成為年度蟬聯榜單最長時長歌曲。更在短影音平台成為現象級BGM，在年輕市場中形成強勁的影響力。

周傳雄加盟索尼推出新單曲。（樂加娛樂提供）

周傳雄 2026「念念不忘・再遇見 plus」巡迴演唱會現已正式宣布貴陽、蘇州、廣州、太原四城，一經開售迅速售罄，市場熱度持續攀升。本次巡演在歌單曲目、舞台音響、舞美特效、燈光視覺等進行全維度的升級，後續更多巡演城市也將陸續解鎖。

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