徐乃麟戴假髮變裝記者 突襲許效舜被抓包笑翻

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟全新YouTube節目《告訴乃論》由大浪娛樂製作，本週最新一集中，特別邀到許效舜、李國煌、李銘順到節目中一起大玩遊戲，三人此行也為宣傳電影《NO GOOD！歐吉桑》而來，還在專訪現場意外被徐乃麟「突襲」。

徐乃麟喬裝金髮、戴墨鏡與口罩現身宣傳現場。（大浪娛樂提供）

原來當天現場正進行電影宣傳專訪，各家媒體分批進行訪問，氣氛專業且緊湊。沒想到徐乃麟竟臨時起意「亂入」，假扮成最後一組媒體記者準備進行訪問。為了不被認出，他特地全副武裝喬裝打扮，不僅戴上金色假髮，還配上墨鏡與口罩，甚至假裝工作人員上前與藝人們合照。

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過程中三位演員雖然覺得這位「工作人員」行徑略顯詭異，卻始終沒有起疑。直到拍照瞬間，徐乃麟突然拿下口罩，讓李國煌第一時間認出，大喊一聲「徐乃麟！」現場瞬間爆笑。

李銘順（左起）、李國煌、徐乃麟、許效舜合體。（大浪娛樂提供）

節目中，徐乃麟也邀請三人大玩經典綜藝遊戲「對不起害到你」，對於縱橫演藝圈多年的徐乃麟與許效舜來說可說駕輕就熟，而李銘順與李國煌也迅速掌握遊戲精髓。四人各懷鬼胎、鬥智鬥嘴，想方設法引導對方說出頭上關鍵字，互動過程既不能太明顯又要精準設計陷阱，來回攻防讓全場笑聲不斷，展現老練藝人的臨場反應與綜藝功力。

在一番腦力激戰後，徐乃麟更進一步加碼，帶領大家挑戰《告訴乃論》的招牌遊戲「吹牛」。這回由許效舜、李國煌、李銘順三人組隊對抗徐乃麟，原以為人數佔優勢能輕鬆取勝，沒想到過程卻意外艱辛。

特別是李銘順頻頻出包，讓隊友陷入困境，被封為「最雷隊友」，成為眾矢之的。過程中李國煌更是一度情緒激動，拿起軟棒作勢狂打李銘順，笑喊：「你看你！不會玩還硬要玩！好好拍戲就好了！」誇張反應讓現場笑聲再度炸裂，綜藝效果十足。

節目尾聲，徐乃麟與許效舜也難得在鏡頭前敘舊，聊起彼此上次見面的時刻。徐乃麟感嘆兩人已許久未見，沒想到許效舜一句：「哪有？上次不是在某個法會嗎？」瞬間讓全場笑翻。

兩位同期出道、陪伴觀眾長大的綜藝人再度同框，不僅復刻經典遊戲橋段，更勾起觀眾對昔日綜藝黃金年代的回憶。徐乃麟也感性表示，過去的綜藝「真的很好玩、也很好看」，並期待未來能在《告訴乃論》持續重現更多經典綜藝環節。

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