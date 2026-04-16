自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

粉紅超跑衝了！高帥男路邊發便當 身份曝光是《一級棒》男星

〔記者陽昕翰／台北報導〕沈建豪近日現身白沙屯媽祖進香行列擔任志工發放便當給香燈腳，二度參與盛會的沈建豪表示「感恩媽祖讓我圓夢，感恩與大家一起朝聖。此外，媽祖聖歌代言人林姍與「小江蕙」陳思安也現身進香行列，林姍透露目前正在籌備一首媽祖的聖歌，歷經失去雙親悲傷的陳思安則感恩媽祖撫平她心靈的創傷。

沈建豪擔任白沙屯媽祖進香志工，師姐陳思安與林姍則是展開了虔誠感恩之旅。（豪記提供）沈建豪擔任白沙屯媽祖進香志工，師姐陳思安與林姍則是展開了虔誠感恩之旅。（豪記提供）

沈建豪表示，參與進香對他而言，不只是宗教信仰的實踐，更是一場心靈的洗禮，「站在路邊發便當，看著每一位走得大汗淋漓的信徒接過便當後露出的微笑，那一刻的心情比站在大舞台唱歌還要激動。」

在進香期間，他每天凌晨便起床協助準備補給物資，與義工隊友一起將熱騰騰的便當遞給香燈腳。

沈建豪因為主持《綜藝一級棒》累積大票粉絲，即便被眾多的信徒認出，紛紛驚呼：「建豪你怎麼在這裡」，他總是報以溫暖的憨厚笑容，並叮嚀大家：「慢慢走，平安最重要。」

沈建豪在受訪時表示，這幾年因為疫情與社會壓力，大家的生活都不容易。他今年特別向媽祖祈求，希望能夠有更多好作品與樂迷分享。他笑言：「在發便當的時候，我也會偷偷觀察信徒們喜歡聽什麼樣的節奏，或許下一首歌的靈感就在這裡！」

林姍這些年持續演唱一系列的媽祖聖歌，其中《粉紅超跑》極具代表，此次媽祖起駕前，林姍也參與出席獻唱，更是媽祖的虔誠信徒。林姍表示：「每走一步，心裡就多一分平靜。我看見許多長輩帶著孩子，甚至有人推著輪椅都要跟著媽祖，那種信念真的讓人落淚。」同時她也祈求媽祖庇佑新專輯製作順利，更透露正在籌備與媽祖有關的新歌，希望透過歌聲能帶給更多人力量。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中