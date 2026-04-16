粉紅超跑衝了！高帥男路邊發便當 身份曝光是《一級棒》男星

〔記者陽昕翰／台北報導〕沈建豪近日現身白沙屯媽祖進香行列擔任志工發放便當給香燈腳，二度參與盛會的沈建豪表示「感恩媽祖讓我圓夢，感恩與大家一起朝聖。」此外，媽祖聖歌代言人林姍與「小江蕙」陳思安也現身進香行列，林姍透露目前正在籌備一首媽祖的聖歌，歷經失去雙親悲傷的陳思安則感恩媽祖撫平她心靈的創傷。

沈建豪擔任白沙屯媽祖進香志工，師姐陳思安與林姍則是展開了虔誠感恩之旅。（豪記提供）

沈建豪表示，參與進香對他而言，不只是宗教信仰的實踐，更是一場心靈的洗禮，「站在路邊發便當，看著每一位走得大汗淋漓的信徒接過便當後露出的微笑，那一刻的心情比站在大舞台唱歌還要激動。」

請繼續往下閱讀...

在進香期間，他每天凌晨便起床協助準備補給物資，與義工隊友一起將熱騰騰的便當遞給香燈腳。

沈建豪因為主持《綜藝一級棒》累積大票粉絲，即便被眾多的信徒認出，紛紛驚呼：「建豪你怎麼在這裡」，他總是報以溫暖的憨厚笑容，並叮嚀大家：「慢慢走，平安最重要。」

沈建豪在受訪時表示，這幾年因為疫情與社會壓力，大家的生活都不容易。他今年特別向媽祖祈求，希望能夠有更多好作品與樂迷分享。他笑言：「在發便當的時候，我也會偷偷觀察信徒們喜歡聽什麼樣的節奏，或許下一首歌的靈感就在這裡！」

林姍這些年持續演唱一系列的媽祖聖歌，其中《粉紅超跑》極具代表，此次媽祖起駕前，林姍也參與出席獻唱，更是媽祖的虔誠信徒。林姍表示：「每走一步，心裡就多一分平靜。我看見許多長輩帶著孩子，甚至有人推著輪椅都要跟著媽祖，那種信念真的讓人落淚。」同時她也祈求媽祖庇佑新專輯製作順利，更透露正在籌備與媽祖有關的新歌，希望透過歌聲能帶給更多人力量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法