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孫淑媚遭母爆料脾氣差！「在班上踹人」反差性格曝

孫淑媚被媽媽爆料小時候是愛哭鬼脾氣差。（公視台語台提供）孫淑媚被媽媽爆料小時候是愛哭鬼脾氣差。（公視台語台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕公視台語台外景綜藝節目《黑白威廉Fighting》最新一集前往高雄岡山出外景，來賓邀請到橫跨影、視、歌三棲的孫淑媚，更難得與孫媽媽一起上節目。

節目中，母女檔帶著主持群黃鐙輝（代班）、夏語心、阿喜和林宗興遊岡山，認識孫淑媚長大的地方，瞭解台語金曲歌后的童年，孫淑媚表示，要謝謝媽媽從小栽培學唱歌，她也不負眾望，四處去比賽贏得許多獎金和家電。

孫淑媚（左）和媽媽一起帶主持群遊高雄岡山。（公視台語台提供）孫淑媚（左）和媽媽一起帶主持群遊高雄岡山。（公視台語台提供）

在前往岡山最熱鬧街區的路上，孫媽媽回憶道：「淑媚小時候就很喜歡唱歌，卡拉OK伴唱帶放下去就開始唱起來。」發現孫淑媚愛唱歌後，就把她帶去音樂班學唱歌。孫媽媽更爆料孫淑媚小時候很愛哭、脾氣差，正義感十足，知道堂姊被班上同學欺負，孫淑媚就到班上去踹人，主持公道，孫淑媚更加碼爆料，有一次要打一個男同學，結果男同學反過來要打我，我跑三千給他追，苦笑說：「較早毋知驚。」

一行人到了岡山百年歷史的碾米店，裡面仍保留日本時代總督府監製的磅秤，為了測試磅秤還能使用沒有壞，黃鐙輝發給女明星一人一張白紙，現場寫上體重，看有沒有人謊報，所有女明星見狀都想逃，孫媽媽也連忙拒絕：「我不用秤啦！我秤了會被人家笑死。」阿喜在旁也質疑：「這磅秤會不會已經不準了。」夏語心接著說：「我有說要量嗎？」最後大家仍一一站上磅秤公布體重。

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