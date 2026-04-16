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娛樂 最新消息

被蔡燦得「要求牽手」導演看傻 詹姆士認了曝私交

〔記者林欣穎／台北報導〕詹姆士、蔡燦得與黃偉晉、林思宇拍攝實境節目《花甲少年趣旅行》，四人暢遊桃園與新竹各大私房景點。多年老友詹姆士與蔡燦得再度同台，兩人的好默契不減，但話題卻「大歪」，甚至讓黃偉晉、林思宇從一開始的戰戰兢兢，到最後完全放開，更大膽曝光私下的「審核機制」。

林思宇（左起）、詹姆士、蔡燦得、黃偉晉四人暢遊桃園、新竹。（東森綜合台提供）林思宇（左起）、詹姆士、蔡燦得、黃偉晉四人暢遊桃園、新竹。（東森綜合台提供）

詹姆士在錄影中大爆往事，透露當年與蔡燦得初次合作主持、在泰國出外景時，蔡燦得竟在過馬路時突然對他說「牽我」，而詹姆士便抓著她的手前進。這一幕正巧被回頭的導演撞見，導演當場嚇到語無倫次直呼：「進展這麼快？」蔡燦得趕緊喊冤解釋，是因為當時泰國車流不僅逆向且混亂，「我找不到規則，不知道什麼時候能踏出腳步，覺得很可怕！」這才發展出這段荒謬的誤會。詹姆士則問說妳現在應該能自己過馬路吧？蔡燦得笑回：「只要沒有亂象的車，我就可以！」

提及詹姆士多年後的變化，蔡燦得觀察入微地表示：「詹姆士私底下其實非常緊繃，錄影過程中會因為不想浪費食材、希望大家趕快休息，所以會緊盯拍攝流程。但這次他看起來完全放鬆，是我從沒看過的樣子。」詹姆士也感嘆，兩人默契雖然依舊，但話題大不相同，「我們以前絕對不聊健康的，現在則是互問有沒有多攝取蛋白質、不要吃太多碳水、睡眠要充足。」蔡燦得更補充，在車上打開水壺聽到有氣聲，就被詹姆士猜中是泡維他命C來喝，就連吞維他命的步調都一模一樣，苦笑真的上年紀了。

蔡燦得（右）揭詹姆士私下真面目。（東森綜合台提供）蔡燦得（右）揭詹姆士私下真面目。（東森綜合台提供）

問及與前輩相處的壓力，黃偉晉坦言原本很擔心長輩會很拘謹，沒想到姆士哥跟得姊超隨和，完全能跟朋友一樣互相開玩笑。林思宇則爆料，自己第一天擔任導遊壓力大到不敢睡，沒想到半天後就卸下心防，「兩天後我直接在車上睡著，壓力真的是我自己想太多。」認識十幾年的黃偉晉與林思宇私交極好，黃偉晉甚至自爆兩人有一套「審核機制」，若工作遇到討厭的人會私下交流，但他笑說：「這兩位前輩都通過了我們兩人的審核！」不過林思宇也加碼爆料，最令人崩潰的是得姐疑似有「金魚腦」，不管大家在聊什麼，她下一秒就忘，導致大家得一直對她重複同樣的內容，引發眾人爆笑。

談到旅行最怕的類型，詹姆士最怕意見多、事後才抱怨的「放後砲型」。林思宇則怕行前說沒問題、現場卻各種不參與的旅伴。蔡燦得則說自己最怕被強迫做不想做的事。黃偉晉則展現一貫的直率，放話如果旅伴一直碎念抱怨，「我就會跟我身邊的朋友說，誰有大頭症、倚老賣老，前輩們要小心囉！」幽默發言笑翻全場。

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