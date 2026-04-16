資深玉女歌手感嘆「豐原五口命案」 吐出心碎之語

〔記者陽昕翰／台北報導〕資深玉女歌手周思潔在社群平台開立「換個角度聊」單元，以知性且溫暖的視角探討時事與生命議題，獲得廣大網友的熱烈迴響。日前針對震驚社會的「豐原五口命案」，周思潔進行深入剖析，不僅點出投資詐騙的殘酷真相，更化悲痛為行動，親自整理出「防詐六部曲」實戰精華，期盼能幫助大眾守住荷包與幸福。

周思潔感嘆詐騙猖獗。（翻攝臉書）

針對這起五名成年人共赴黃泉的憾事，周思潔心痛表示，可以想像這家人應該都是忠厚老實、善良且相對單純的人，否則社會經驗豐富者是不會以如此慘烈的方式犧牲寶貴生命的。

請繼續往下閱讀...

這家人原本經營軍警用品店過著穩定生活，卻疑因捲入「代購黃金」的投資詐騙，在暴力威脅與債務壓力中走上絕路。她不捨地指出：「詐騙集團利用的，往往是我們想讓家人過得更好、想快速翻身的急迫心。」 她也推測，這家人可能是受到極大恐嚇與驚嚇，加上被金錢壓得喘不過氣，甚至為了顧及面子而將自己逼入絕境。

為了不讓悲劇重演，周思潔特別為粉絲準備了「防詐六部曲小禮包」。（翻攝臉書）

面對許多因投資失利或深陷困境的民眾，周思潔以知性溫柔的語氣向大眾喊話：「你永遠大於你的問題，只要是發生在我們身上的，都是我們可以去面對的。」 她強調，投資失利並不可恥，被騙也不完全是受害者的錯，最可怕的是陷入「再也回不去」的孤獨感。

周思潔溫暖地呼籲大眾，當面對巨大的困難時，千萬不要為了面子丟了生命：「你要允許自己形象破滅，要有勇氣接受自己的不完美，因為當你允許自己形象破滅時，才可能迎來轉機。」 她提醒大家，「止損，不只是財富的撤離，更是生命的自救。錢沒了可以再賺，但生命的重量是任何數字都無法取代；只要人還在，所有的劇本都有重新翻盤的機會。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法