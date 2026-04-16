《爸爸去哪兒》森碟18歲了！近照曝光 父母發文惹哭網友

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾因參與親子實境節目《爸爸去哪兒》第一季而受到關注的「森碟」田雨橙，如今正式邁入人生新階段。這位跳水奧運冠軍田亮與歌手葉一茜的女兒，於15日迎來18歲生日，父母也透過社群平台分享她的近照與成長心情，引發不少網友關注。

《爸爸去哪兒》「森碟」田雨橙如今已經18歲了。（翻攝微博）

田亮當天在社群平台曬出女兒的生日照片。畫面中，森碟留著一頭長髮，身穿簡單的白色背心搭配牛仔褲，整體造型清新自然，臉上掛著燦爛笑容。與當年在節目中活潑可愛的小女孩相比，如今的她已長成氣質出眾的少女，模樣也讓不少網友感嘆「真的長大了」。

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在貼文中，田亮也寫下對女兒的生日祝福。他表示，從法律角度來說，森碟已經是成年人，但在父親眼中，她永遠是那個可以撒嬌、偶爾任性的孩子。田亮更回憶起18年前女兒出生的那一刻，坦言自那時起，人生多了一份牽掛，也多了一份守護的力量。

《爸爸去哪兒》「森碟」田雨橙如今已經18歲了。（翻攝微博）

他感性地形容女兒是自己「這輩子最幸運的超支」，也是最捨不得結算的幸福，字裡行間流露滿滿父愛。

森碟的母親葉一茜也同步在社群平台分享另一組照片，並送上溫暖祝福。她感嘆時間過得飛快，當年懷中的小女孩，如今已經成年。面對即將展開的新人生階段，她也溫柔提醒女兒，未來會遇到更多新鮮事物，也可能面對困難與迷惘。

葉一茜鼓勵女兒帶著勇氣迎接人生的各種挑戰，無論順境或逆境，都能從容面對，並希望她始終保有善良的內心。

森碟雖然沒有踏入演藝圈，但憑藉過去節目累積的人氣，仍受到不少網友關注。此次18歲生日近照曝光後，也吸引大批網友留言祝福，感嘆當年在節目中奔跑的小女孩，如今已經成長為亭亭玉立的大人。

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