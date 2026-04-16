自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

香燈腳必備APP！「白沙屯GPS」奪雙平台第一 背後團隊曝光

團隊人員揹著GPS系統，透過「跟轎」方式，確保定位精準度。（翻攝臉書）團隊人員揹著GPS系統，透過「跟轎」方式，確保定位精準度。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕苗栗白沙屯拱天宮媽祖年度徒步進香活動熱烈展開，今年鑾轎於13日深夜起駕，展開為期8天7夜的北港進香之旅。由於媽祖行進路線充滿變數，不少香燈腳會透過手機App「白沙屯GPS」掌握鑾轎即時位置，成為進香途中不可或缺的工具。

不少民眾好奇，這套定位系統為何能如此精準。對此，「白沙屯GPS」App開發者吳政賢近日揭露背後運作方式，原來並非單純依靠固定設備，而是由團隊成員背著GPS裝置，一路緊跟媽祖鑾轎前進，以「人跟轎」的方式回傳位置資訊，因此定位幾乎沒有明顯誤差。

開發團隊表示，為了讓全台香燈腳都能即時掌握媽祖動向，團隊成員必須背著設備徒步隨行，長時間在人群中穿梭，工作相當辛苦。雖然整體定位相當準確，但仍可能受到天氣、電力或訊號死角等因素影響，偶爾出現些微誤差，團隊也會持續修正與調整。

吳政賢也透過社群平台呼籲，若香燈腳在進香路上看到背著設備的GPS團隊人員，希望能稍微讓出空間，讓他們能順利靠近鑾轎進行定位。他指出，團隊成員通常會配戴組織帽子、背著裝備包，並佩戴白沙屯拱天宮官方發放的GPS臂章，方便辨識。

團隊人員配有臂章。（翻攝臉書）團隊人員配有臂章。（翻攝臉書）

「白沙屯GPS」App近年人氣持續攀升，今年再度拿下兩大平台排行榜冠軍，包括iOS系統不分類免費榜第一名，以及Android熱門免費排行榜第一名。

對此，吳政賢也在貼文中感謝大家長年支持，表示能夠連續奪下雙料冠軍並非偶然，「謝謝大家每年的支持，我們依然在巔峰。」他也強調，團隊未來仍會持續努力，讓更多信眾能透過科技掌握媽祖進香的即時動態。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中