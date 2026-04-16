香燈腳必備APP！「白沙屯GPS」奪雙平台第一 背後團隊曝光

團隊人員揹著GPS系統，透過「跟轎」方式，確保定位精準度。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕苗栗白沙屯拱天宮媽祖年度徒步進香活動熱烈展開，今年鑾轎於13日深夜起駕，展開為期8天7夜的北港進香之旅。由於媽祖行進路線充滿變數，不少香燈腳會透過手機App「白沙屯GPS」掌握鑾轎即時位置，成為進香途中不可或缺的工具。

不少民眾好奇，這套定位系統為何能如此精準。對此，「白沙屯GPS」App開發者吳政賢近日揭露背後運作方式，原來並非單純依靠固定設備，而是由團隊成員背著GPS裝置，一路緊跟媽祖鑾轎前進，以「人跟轎」的方式回傳位置資訊，因此定位幾乎沒有明顯誤差。

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開發團隊表示，為了讓全台香燈腳都能即時掌握媽祖動向，團隊成員必須背著設備徒步隨行，長時間在人群中穿梭，工作相當辛苦。雖然整體定位相當準確，但仍可能受到天氣、電力或訊號死角等因素影響，偶爾出現些微誤差，團隊也會持續修正與調整。

吳政賢也透過社群平台呼籲，若香燈腳在進香路上看到背著設備的GPS團隊人員，希望能稍微讓出空間，讓他們能順利靠近鑾轎進行定位。他指出，團隊成員通常會配戴組織帽子、背著裝備包，並佩戴白沙屯拱天宮官方發放的GPS臂章，方便辨識。

團隊人員配有臂章。（翻攝臉書）

「白沙屯GPS」App近年人氣持續攀升，今年再度拿下兩大平台排行榜冠軍，包括iOS系統不分類免費榜第一名，以及Android熱門免費排行榜第一名。

對此，吳政賢也在貼文中感謝大家長年支持，表示能夠連續奪下雙料冠軍並非偶然，「謝謝大家每年的支持，我們依然在巔峰。」他也強調，團隊未來仍會持續努力，讓更多信眾能透過科技掌握媽祖進香的即時動態。

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