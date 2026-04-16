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娛樂 最新消息

婉拒《浪姐》田馥甄親吐「不想踏」真相：我喜歡隨心所欲一點

田馥甄。（資料照）田馥甄。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕金曲歌后田馥甄近日出席代言活動，受訪時有媒體詢問，中國綜藝節目《浪姐》最近很紅，他們曾邀約過妳嗎？田馥甄回應「每個人喜歡的、想要的真的不太一樣，所以那就不是我的選擇啦」。對此，臉書粉專「峰狂打臉94爽」直呼，「珍惜田馥甄」！

粉專「峰狂打臉94爽」今日發布圖卡。（圖擷取自「峰狂打臉94爽」粉專）粉專「峰狂打臉94爽」今日發布圖卡。（圖擷取自「峰狂打臉94爽」粉專）

粉專「峰狂打臉94爽」今發文附上圖卡，圖卡顯示「近8年未參與中國綜藝節目、所謂選擇其根本必須建立在自由之上。記者詢問：不想踏的關卡是什麼？田馥甄回應：那不是關卡，那就是不想踏。強調並非條件問題，而是單純選擇不同。每個人喜歡的、想要的不太一樣，那就不是我的選擇。我喜歡輕鬆舒服、隨心所欲一點。」

「峰狂打臉94爽」直言，「在台灣我們可以有很多不同的決定與選擇，在其他地方一旦踏上他們的土地，就需在心裡套上『無形的牢籠』。」

消息曝光後，許多網友紛紛留言，有人說「這才是我們真正的台灣明星，而不是低頭搖尾巴的藝人」、「有風骨，令人敬重」、「這樣才是我心中的偶像，人美心也美」、「台灣人太自由了，想說什麼就說什麼不像在中國」。

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