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Uber司機猛搭訕！雞排妹曝心裡痛：坐前座「是暈車不是暈你」

「雞排妹」鄭家純15日在社群媒體分享近日搭乘Uber的「痛苦」經驗。（圖擷自鄭家純臉書）「雞排妹」鄭家純15日在社群媒體分享近日搭乘Uber的「痛苦」經驗。（圖擷自鄭家純臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕「雞排妹」鄭家純在社群媒體分享近日搭乘叫車平台Uber的「痛苦」經驗。她表示，自己近11年來搭乘Uber超過5000趟，偶爾才會遇到車上氣味不佳、司機脾氣暴躁，但95%的乘車體驗都很正常，「也從沒遇過把我當豔遇的。」

鄭家純15日晚間在臉書發布貼文表示，因為自己最近容易暈車，開始向Uber司機要求能否坐前座，前幾次都沒什麼狀況，司機們也都很有經驗，不會頻繁變換車道，並避免車速變化太大。直到有次搭乘一台由年輕司機駕駛的Uber。

鄭家純回憶當天情況稱，上車前，她就先表明自己容易暈車，需要坐前座，司機答應後，詢問她喜歡聽什麼類型的歌曲。鄭家純因身體不適，只想趕快抵達目的地，便隨口回答「聽你喜歡的就可以了」，孰料卻是一連串痛苦的開端。

年輕司機接下來把鄭家純當成「坐副駕的約會對象」談天說地，無視乘車設定提示乘客「偏好安靜」；儘管鄭家純已經盡可能敷衍，司機還是繼續聊下去，甚至開始訴說煩惱、想談心；最後鄭家純失去耐心，不再回覆任何一句話，司機才安靜下來。

鄭家純說，最後她選擇提早下車，「就已經人在不舒服了，還要被司機當豔遇，痛苦加倍。」

文末鄭家純感嘆，雖然真的有些人因為開計程車、Uber交到女朋友，「但我真的拜託年輕弟弟們，女乘客就說是因為容易暈車才想坐前座，絕對不是暈你的人或是你的車去坐前座。」

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