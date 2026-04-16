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娛樂 最新消息

女星慘遇詐騙陷阱 砸千元下單帝王蟹開箱崩潰

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人謝麗金近日栽在臉書一頁式廣告的詐騙陷阱中，花1298元下單號稱「回饋大眾」的帝王蟹罐頭，滿心期待開箱，結果映入眼簾的竟是廉價且充滿添加物的「碳水蟹肉棒」，讓她決定公開慘痛經驗，呼籲大眾千萬別上當。

謝麗金慘墮詐騙坑，開箱驚見整罐化學。（翻攝自臉書）謝麗金慘墮詐騙坑，開箱驚見整罐化學。（翻攝自臉書）

詐騙集團利用時事包裝，廣告聲稱：「俄羅斯帝王蟹因為戰局無法出貨，所以做成罐頭回饋大家」。謝麗金坦言，雖然心裡有底可能又是騙局，猶豫了好幾天，但因為廣告影片中把帝王蟹肉塞進罐頭的畫面太過寫實，加上自己「太愛吃螃蟹了，也沒看過罐頭螃蟹」，最終還是敵不過食慾誘惑下單。

謝麗金揭FB一頁式詐騙新手法。（翻攝自臉書）謝麗金揭FB一頁式詐騙新手法。（翻攝自臉書）

滿心期待的謝麗金，開箱後卻是一場空。她發現原本標榜俄羅斯的產地，收到的實品竟印著「山東煙台」，且成分表裡充斥化學添加物。她無奈表示：「本來廣告是俄羅斯帝王蟹罐頭！來了變成俄式風味蟹柳…。」打開罐頭後，映入眼簾的只有廉價的碳水蟹肉棒，讓她心痛直呼花了1298元卻買到 「5罐沒營養、被騙的罐頭」。

謝麗金呼籲，雖然FB仍有誠信經營的優良廠商，但面對誘惑力極強的一頁式廣告，一定要多方求證，千萬別被精美的影片給騙了。

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