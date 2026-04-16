葉舒華、柯震東傳熱戀！ 陶晶瑩被質疑是「曝光關鍵」 網怒嗆：妳會有報應

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團（G）I-DLE成員葉舒華與台灣男星柯震東近日被爆出戀情，引發娛樂圈高度關注。兩人被指已低調交往約一年半，甚至傳出葉舒華已見過柯震東家長，關係獲得長輩認可。不過隨著消息曝光，相關話題也意外波及主持人陶晶瑩，讓她成為部分網友攻擊的對象。

柯震東（左）爆出秘戀i-dle葉舒華。（翻攝自IG）

這起風波的起點，可追溯至2024年夏天。當時葉舒華回到台灣期間，曾參加柯震東的生日聚會，而現場還包括陶晶瑩、李李仁以及賈靜雯等人。陶晶瑩事後在社群平台分享合照，其中就包含葉舒華與柯震東的同框畫面，當時並未引發太多討論。

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然而隨著近期《鏡週刊》爆料兩人「祕戀1年半」，不少網友重新翻出當時的照片，認為那張合照其實早已透露兩人關係。部分激進粉絲更把矛頭指向陶晶瑩，認為是她當初公開照片，才讓外界注意到兩人的互動，有網友甚至在Threads發文怒嗆陶晶瑩「妳會有報應的」。

對於當年的合照，陶晶瑩其實曾解釋過，當天原本只是約葉舒華一起吃飯，後來在餐廳另一個包廂巧遇正在慶生的柯震東，一行人才臨時合影留念，並非刻意安排。

根據《鏡週刊》報導，葉舒華與柯震東在葉舒華回台工作期間互動密切，甚至多次被目擊出入柯震東住處。知情人士透露，兩人的關係在演藝圈內其實早已不是祕密，而葉舒華也曾見過男方家人，還獲得「大方、有家教」的評價。

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