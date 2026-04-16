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娛樂 最新消息

才點名陳意涵出來負責 阿信突為《陽光女子合唱團》發聲

〔記者陳慧玲／台北報導〕電影《陽光女子合唱團》在台票房累積超過7.7億台幣，到中國上映後，目前票房約人民幣1480萬（約台幣6956萬元），除了劇情催淚，電影中的歌曲也很動人，阿信特別率領「F✦FOREVER恆星之城」的合音群一起翻唱主題曲《幸福在歌唱》，主動為電影發聲。

阿信（右）和許書豪（左）等合音群一起翻唱《陽光女子合唱團》主題曲。（翻攝自IG）阿信（右）和許書豪（左）等合音群一起翻唱《陽光女子合唱團》主題曲。（翻攝自IG）

前陣子阿信關心提問：「這兩天有多少人在電影院哭了？大家跟我說用了多少衛生紙？」還點名《陽光女子合唱團》主角之一陳意涵，開玩笑說：「陳意涵，不用出來負責嗎？」有網友告訴阿信自己在電影院一直哭哭哭，還秀出濕透的衛生紙，真的哭慘了，結果阿信也特別標記陳意涵說：「陳意涵看看。」陳意涵則回應：「抱抱！」

近期阿信和言承旭、周渝民、吳建豪剛忙完在重慶的3場「F✦FOREVER恆星之城」演唱會，利用空檔，阿信在後台和許書豪等合音群一起翻唱由金曲歌后A-Lin演唱的《幸福在歌唱》，阿信談到：「在後台與合音群『小FF』一起演唱這首動人電影的破億主題曲。」有網友則點歌，希望阿信和「小FF」可以翻唱同樣在電影中出現的歌曲《感恩的心》。

阿信透露會不定期翻唱喜歡的歌曲。（翻攝自IG）阿信透露會不定期翻唱喜歡的歌曲。（翻攝自IG）

許書豪對於能和阿信一起翻唱覺得很開心，談到：「在主唱大人旁邊太夢幻，我已經無法分辨是不是AI。」鼓鼓則說阿信和合音群的組合像是「夢幻隊」。

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