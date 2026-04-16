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娛樂 最新消息

全台最富有女團 總身家超過17億驚人背景曝光

財富女神王宥忻再婚將舉辦婚禮。（台灣愛物王二手公益商店）財富女神王宥忻再婚將舉辦婚禮。（台灣愛物王二手公益商店）

〔記者陽昕翰／台北報導〕財富女神王宥忻5年前斥資2億元，在北市八德路購入780坪的一樓與地下室空間，為圓公益夢，再投入2千萬元進行裝潢，正式成立「台灣愛物王二手公益商店」。昨天她攜手同屬「F40」的成員關關、Cony與艾軒舉辦開箱記者會，並分享5月婚禮的最新進度。

王宥忻與前夫翁總破鏡重圓，再度步入婚姻，預計於5月舉辦一場「馬卡龍風」的集體婚禮，邀請30對愛侶一同見證愛情，打造充滿愛與感動的盛會，並霸氣宣布「絕對不收禮金」。F40成員Cony透露，遠在新疆的婆婆將專程來台，她也會與新疆籍老公一同步上紅毯。

F40女團包括關關（左起）、艾軒、王宥忻與CONY。（台灣愛物王二手公益商店）F40女團包括關關（左起）、艾軒、王宥忻與CONY。（台灣愛物王二手公益商店）

除了事業有成，「F40」成員的感情經歷同樣精彩。關關曾有3次戶政事務所登記的紀錄，她回憶第一次婚姻時，豪砸500萬元遠赴法國巴黎拍攝婚紗，並以超跑車隊迎娶，最終仍以離婚收場，感嘆「那500萬如果拿去買台積電，現在都已經翻倍了」。

此外，號稱擁有10億身家的王宥忻，笑說與其他團員合計資產逼近15億元，眾人更打趣，加上彼此的回憶與情感價值，應該算17億才對。

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