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娛樂 最新消息

搶先版院線強片齊發！台灣大哥大MyVideo公開4月片單全面開炸

〔記者許世穎／綜合報導〕台灣大哥大MyVideo公布4月強檔片單！一口氣端出四大話題強片搶先版，橫跨恐怖經典與文學改編，包括《驚聲尖叫7》搶先版、《哈姆奈特》搶先版、《咆哮山莊》搶先版與《科學新娘！》搶先版即將接力上架。從鬼臉殺人魔再度回歸，到奧斯卡影后級演出，一次包辦刺激與情感體驗，打造最強片單陣容。

《驚聲尖叫7》寫下系列最高票房紀錄。（台灣大哥大MyVideo提供）《驚聲尖叫7》寫下系列最高票房紀錄。（台灣大哥大MyVideo提供）

恐怖經典續作《驚聲尖叫7》全球票房狂賣2.12億美元（約新台幣67億），寫下系列最高票房紀錄！製作團隊這回特別重建系列經典的「鬼屋場景」，不只完整還原初代兇案現場，屋內更暗藏大量致敬彩蛋，讓老粉一秒回到最初的恐懼記憶。編導凱文威廉森坦言，原本曾考慮降低血腥程度，「我們一開始其實有討論要不要收斂一點，但最後我們決定：這可是《驚聲尖叫》，你不能不給觀眾一個真正殘酷的開場。」最終反而拍出被外媒形容為「系列最殘暴」的開場戲。

潔西伯克利（右）憑《哈姆奈特》勇奪奧斯卡影后。（台灣大哥大MyVideo提供）潔西伯克利（右）憑《哈姆奈特》勇奪奧斯卡影后。（台灣大哥大MyVideo提供）

MyVideo 4月片單也網羅新科奧斯卡影后級演出，由潔西伯克利主演的文學改編電影《哈姆奈特》，她為詮釋劇中與自然緊密連結的角色設定，拍攝前特地深入學習草藥與療癒知識。她在訪談中曾提到，不希望將角色侷限於「失去孩子的母親」這單一情緒，而是更關注角色在失去之後如何繼續活下去；她也透露，全片最困難的並非情緒爆發的哭戲，而是長時間壓抑情感的狀態，必須用更內斂的方式堆疊悲傷層次，也讓整體表演更具張力，她也憑藉該片成功奪下奧斯卡影后殊榮。

潔西伯克利在《科學新娘！》展現多變演技（台灣大哥大MyVideo提供）潔西伯克利在《科學新娘！》展現多變演技（台灣大哥大MyVideo提供）

而潔西另一部新作《科學新娘！》也將同步上架MyVideo，該片跳脫傳統科學題材，以結合黑色幽默與女性視角的敘事切入，被外媒形容為一場「以愛情為包裝的極端實驗」，呈現截然不同的角色面貌。

此外話題日本漫畫《【我推的孩子】》推出電影版後再掀討論熱潮，不同於一般延伸改編，電影其實是整個故事「補完最關鍵空白」的最終篇，將原作中最核心的起點謎團一次補齊。真人版更大膽調整設定，將原本帶有ACG色彩的舞台背景，全面轉化為貼近現實的日本影視產業生態，讓娛樂圈的光與暗更加真實可感；不僅如此，製作團隊甚至直接刪除部分原作角色，重新分配關鍵劇情線，等同於「重組故事宇宙」，讓熟悉原作的觀眾也能獲得全新的觀看體驗。

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