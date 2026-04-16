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娛樂 最新消息

安海瑟薇現身《魅影巨星》紐約首映飄仙氣！親吐2挑戰「很無助」

〔記者許世穎／綜合報導〕由鬼才導演大衛羅利自編自導、「金獎製造機」A24 打造的話題新片《魅影巨星》14日於紐約舉行盛大首映，導演率領安海瑟薇、麥凱拉柯爾與FKA Twigs 一同亮相紅毯，眾星造型吸睛，宛如一場時尚盛會。安海瑟薇更在片中飾演流行巨星「聖母瑪莉」，不僅開金嗓、挑戰高強度舞蹈，歷經近兩年訓練，坦言過程一度「很無助」，甚至瀕臨崩潰。

安海瑟薇在《魅影巨星》詮釋流行巨星。（采昌提供）安海瑟薇在《魅影巨星》詮釋流行巨星。（采昌提供）

《魅影巨星》融合流行音樂與詭譎的超自然元素，安海瑟薇身穿閃耀網紗打造的不對稱透膚禮服現身首映，氣場全開；麥凱拉柯爾則以粉色花紋上衣搭配黑色褲裝亮相，優雅俐落，呼應片中造型師角色的時尚設定。

兩人受訪時也分享對流行巨星的觀察，當被問及心中的「流行四巨頭」，安海瑟薇認為是瑪丹娜、碧昂絲、泰勒絲與珍娜傑克森；麥凱拉柯爾則表示，最期待觀眾看到導演劇本中那些出其不意的轉折，「那種衝擊感，就像冷不防被打了一拳，希望觀眾看到結尾時，也能有同樣感受。」兩人在片中情感糾葛激烈，但戲外互動輕鬆愉快，映後派對更開心熱舞，展現好交情。

安海瑟薇（右）、麥凱拉柯爾在《魅影巨星》情感糾葛激烈。（采昌提供）安海瑟薇（右）、麥凱拉柯爾在《魅影巨星》情感糾葛激烈。（采昌提供）

為詮釋這位充滿神祕色彩的流行天后角色，安海瑟薇投入近兩年的舞蹈與聲樂訓練，以「初學者」心態從零開始打磨表演。她坦言，若沒有全力以赴，最終只會留下遺憾，但過程中也遭遇極大挑戰，不僅在聲樂課上因低音表現不如預期而挫敗，甚至一度接近崩潰。

更大的考驗來自拍攝過程本身——當她正式進入主要拍攝時，片中歌曲尚未完成創作，使她必須在不了解音樂風格的情況下進行演出。對於一向習慣精準掌握細節的她而言，這樣的創作方式充滿不確定性，但也意外帶來全新體驗。她表示：「能完全依靠直覺去創作，是件令人開心的事。」

安海瑟薇亮麗出席《魅影巨星》紐約首映。（采昌提供）安海瑟薇亮麗出席《魅影巨星》紐約首映。（采昌提供）

而她傾盡全力的表演，也啟發了音樂創作方向，讓負責原創配樂的傑克安多夫與酷娃恰莉找到靈感。酷娃恰莉更盛讚安海瑟薇的肢體表現充滿力量與張力，「那種帶點失控與不安的動作，非常迷人又令人著迷」，為角色注入獨特靈魂。《魅影巨星》明天（17日）在台上映。

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