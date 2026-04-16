韓劇最敢拍！《權慾之巔》結局炸裂 朱智勛曝真心話

〔記者鍾志均／綜合報導〕話題韓劇《權慾之巔 Climax》本週迎來最終回，隨著劇情大爆走、角色關係全面翻盤，討論度跟著衝上高點。

朱智勛（左）、河智苑合作《權慾之巔 Climax》本週精彩完結。（friDay影音提供）

雙主演朱智勛、河智苑首度合作火花四射，戲裡互相拉扯、不惜踩著對方往上爬，戲外卻默契爆棚，兩人跨海向台灣觀眾問候時更笑料不斷，一句「我很怕一不小心害她骨折」成為最熱話題關鍵字。

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《權慾之巔》集結財閥、娛樂圈與權力鬥爭的戲碼，自開播以來就因情節大膽掀起熱議，尤其河智苑角色揭露性向、與Nana發展出曖昧關係，更讓劇情層層翻轉，觀眾直呼「每一集都在刷新三觀」。

朱智勛（左）、河智苑受訪。（friDay影音提供）

回顧拍攝過程，兩人不約而同點名第9集的激烈衝突戲最難忘。朱智勛坦言當時真的很緊張，「她整個人被我抱起來，我最怕的是一個失手就出事」，語氣超真實。

河智苑則笑說幾乎沒有彩排就直接上場，加上對方力氣太大，「那個畫面真的不是演的，是被嚇出來的」，讓這場戲的張力直接拉滿，也成為觀眾熱議名場面。

戲裡愛到扭曲，戲外兩人卻大聊「愛情哲學」。朱智勛一句「沒必要說出所有事情」，直接掀起網友討論，河智苑則給出溫和版本：「如果對方問，我會誠實回答。」成熟又帶點距離的戀愛觀，被不少網友封為「現實系愛情範本」。

聊到台灣，兩人瞬間轉換模式變成觀光推廣大使。朱智勛放話想征服夜市美食，「全部吃一輪才甘願」，還點名想騎單車環島；河智苑則對夜市念念不忘，更想再訪九份，對台灣的熟悉度讓粉絲驚喜。

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