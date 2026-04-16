南韓「神級翻譯」遭全面切割 昔性侵、拍裸照行徑遭挖

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓「神級翻譯」光環崩塌！曾以《死侍》、《波希米亞狂想曲》紅遍影迷圈的翻譯家黃石熙（황석희），日前因過往性犯罪爭議被翻出，引爆影視圈大地震，從電影、音樂劇到綜藝與出版界全面「切割」，一夕之間跌落神壇。

黃石熙因性侵、性騷擾黑歷史遭挖，遭南韓影視圈全面切割。（翻攝自X）

韓媒指出，黃石熙被移出音樂劇《冰雪奇緣》翻譯團隊，原本穩坐的跨界版圖瞬間瓦解；電影圈動作更快，連原定參與的《蜘蛛人：重生日》也確定換人，等於連過去最具代表性的「漫威翻譯招牌」都被拔除。

請繼續往下閱讀...

事實上，黃石熙過去以「翻得比原文更有梗」的風格，被封為「超越翻譯」，如今卻成為產業急速切割的對象，反差之大讓外界震驚。

這波風暴起因於媒體揭露其過去涉及性犯罪案件，相關紀錄曝光後輿論迅速延燒，不只影視圈，連電視台與書市也火速反應，《劉QUIZ ON THE BLOCK》、《全知干預視角》已將其出演內容下架，書籍全面下架停售，堪稱全產業「同步退場」。

黃石熙過去於2005年涉及兩起、2014年涉及一起性犯罪案件，曾在2005年於江原大學附近對兩名女性進行性騷擾，並爆出強拉學生進汽車旅館性侵、拍裸照，最終被判刑1年6個月、緩刑2年。

對於種種爭議，黃石熙低調回應，表示已委由律師檢視相關內容，並考慮對不實說法採取法律行動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法