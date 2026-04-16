才給2000億遺產！向太3原因房產登記媳婦名下：向佐只有居住權

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港影視大亨向華強與妻子向太，對媳婦郭碧婷疼愛有加。除了傳出將高達2000億的資產交由她管理外，近日向太在拍攝影片時再度透露，替兒子一家購置的房產與土地，全數登記在郭碧婷名下，直言：「向佐只有居住權而已。」

向華強與向太，身家財產全都交給媳婦郭碧婷（左二）管理。（翻攝自微博）

向太在影片中坦言，自己為了媳婦不僅買房也買地，且一律登記在郭碧婷名下。她解釋：「我不只是為她好，也是為向佐好，更是為了他們的小家庭著想。我到現在，其實還沒有替向佐買過房子，他只有居住權。」

請繼續往下閱讀...

談及如此安排的原因，向太表示，首先是因為自己非常喜歡郭碧婷，也相當認可這位媳婦。「我知道她守得住這筆財，她比我花錢還謹慎，讓人覺得很可靠。」

其次，她也希望藉此提醒兒子要好好對待妻子與孩子。「只要你們一直在一起，這些東西等於也是你的；但如果你敢對老婆和孩子不好，那就什麼都沒有。」

第三個考量則是為了孫子孫女的成長。向太認為，將資產登記在郭碧婷名下，有助於讓兒子更加專一、顧家，「這樣家庭才會完整，對孩子的成長也很重要。」

此外，向太也直言不擔心兒子會因此吃醋，甚至分享自己的觀點，「女人守財的能力比男人強太多了，男人99%都守不住。有些男人一有房子，就覺得可以換老婆，甚至想金屋藏嬌。」最後更直言：「我相信有智慧的婆婆，買房都會登記在兒媳婦名下。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法