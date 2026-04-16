網紅怒控「滑雪團詐騙」被多收10幾萬 徐至琦發聲反擊將開記者會

〔記者林欣穎／台北報導〕知名網紅「77姐」近日與朋友前往歐洲頂級滑雪勝地高雪維爾（Courchevel）度假，卻意外踩雷，直接在網路上開撕藝人徐至琦，怒揭「名人開團滑雪」內幕，引發熱議。徐至琦當時則反擊「感覺到被恐嚇跟勒索了。」也預告將在週五開記者會說明。

77姐（左圖）點名徐至琦開撕。（翻攝自IG）

回顧事件，77姐日前在IG曬出影片，直指「14萬的飯店竟被收24萬」，點名「知名藝人、亞洲區選美冠軍徐X琦小姐」，控訴整趟行程與宣稱內容嚴重不符。77姐還指出，付款後才發現問題連連，包括未提供雪票、路線不熟、拍照景點不清楚、行程毫無規劃。更誇張的是，徐至琦自稱在當地生活5年，卻連基本點餐、看酒單都不熟，對當地資源掌握度極低。她最後直言：「這已經不是『體驗不好』的問題，而是專業與實際能力存在巨大落差。」

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徐至琦則在社群上表示，目前已經提告醫美業務業者「愛美教主 77」並將交由刑事單位立案調查，更直言：「妳把自己搞到可能要進去踩縫紉機，還要拉其他人下水？望不相關人等，勿聽信謊言。」

她發出律師聲明強硬回擊，強調她僅是協助聯絡代訂業者預訂住宿及交通，並非帶團之旅行業者，也未帶團。她指出，對方在行前已確認住宿房型並知悉費用約為新台幣6萬3000元，否認外界所稱「14萬變24萬」價差，直指相關說法為虛構。徐至琦並反控77姐在Instagram、Facebook及Threads發文，甚至邀媒體報導，散布不實資訊，意圖索取所謂價差費用未果後，進一步以提告詐欺、檢舉違法帶團等言詞施壓，且使用「詐騙」、「綠茶婊」等字眼攻擊其名譽。徐至琦強調已委請律師蒐證，將對77姐提起妨害名譽及恐嚇等刑事告訴，以維護自身權益。她也在文末強調「賺流量不能凌駕於法律之上」、「靠誹謗別人的流量也是虛的無法變現」。

《律師聲明稿》全文

主旨：代本所當事人徐至琦小姐遭劉思吟女士妨害名譽等事，聲明如下，敬請 鑒查。

說明：

一、 本件係依當事人徐至琦小姐意旨辦理。

二、 聲明如下：

緣劉思吟女士（自稱愛美教主、77 姐）前透過本人聯絡代訂業者預訂法國阿爾卑斯山高雪維爾 1850（Courchevel 1850）滑雪場住宿及交通，該行程為自由行，住宿期間為民國115年3月14日至3月21日，明知行前本人業已提供住宿旅館房型室內相片供其挑選後確定，亦明知其住宿及交通支付之款項為新臺幣（下同）6萬3千元整，本人僅係協助聯絡代訂業者預訂住宿及交通，並非帶團之旅行業者，竟僅為其個人不法之意圖，於上開行程中虛構該住宿房間簡陋不堪，實際費用僅為14萬元，其個人卻支付住宿費用24萬元予本人，本人開團卻不負責任涉有詐騙等不實之事，透過其個人 Instagram；Facebook（又稱臉書）及 Threads 等平台並邀集記者報導，對外散布上開不實事項損害本人名譽，意圖向本人勒索其所謂之住宿價差費用。

本人基於與人為善經與其溝通後，其復以如不賠償將提告詐欺並檢舉本⼈違法帶團等語恐嚇，意欲本⼈就範，惟本⼈⾃認事實既非如其所述，當無同意之理。

詎劉思吟女⼠⾒⽬的未達，竟變本加厲，除持續散布前開不實事項外，亦以「綠茶婊」、「詐騙」等詞公然侮辱本⼈，欲使讀者對本⼈產⽣負⾯觀感，藉網路、媒體脅迫本⼈，嚴重貶損本⼈在社會上之評價 ，實已侵害本⼈名譽權⾄為重⼤。

是以，本⼈為維護⾃⾝清譽，特此委請合⾥聯合法律事務所陳以敦律師聲明如上，並進⾏相關蒐證，將於近期採取法律⾏動，對劉思吟女⼠提起妨害名譽及恐嚇等刑事告訴，追究其應負之法律責任。

三 、 爰代聲明如上 。

陳以敦 律師

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