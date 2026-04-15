偷腥男星消失多年！轉行賣麵「人氣反彈被擠爆」 黃牛代排喊破2千元

文章（左）與馬伊琍去年以離婚收場。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國男星文章過去因偷腥風波形象重挫，近年淡出演藝圈轉戰餐飲業，在上海開設陝西麵館卻意外爆紅，不僅天天大排長龍，排隊時間動輒3小時以上，甚至衍生黃牛代排服務喊價500人民幣（約2350元台幣），「偷腥男星轉行賣麵翻紅」的反差話題持續延燒。

文章2008年與馬伊琍結婚，2014年卻在妻子懷第2胎期間被爆與同劇女星姚笛發展不倫戀，重創演藝事業；儘管馬伊琍第一時間選擇原諒，但最終仍在2019年宣布離婚，文章也逐漸淡出主流影視圈。沉寂多年後，文章轉行經營麵館，親自在店內忙進忙出，靠著明星效應再度吸引人潮關注。

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文章在上海新開一間麵館，吸引大批人潮，甚至衍生黃牛代排。（組合照，翻攝自小紅書）

文章的麵館人氣持續爆棚，有網友實地走訪指出，店家上午9點發放中午號碼牌、下午5點發晚餐號碼牌，但不少人一早排隊仍等到下午4點都還未能入場，甚至有人直接找黃牛代排，價格最高喊到500人民幣（約2350元台幣）。

另有民眾花200人民幣（約940元台幣）才成功進店，但熱門餐點幾乎售罄，店家甚至限制「一桌限點1個肉夾饃、1份油潑麵」，讓人直呼「搶個肉夾饃比搶Labubu還難」。此外，店家固定週一公休，也被聯想到當年「周一見」事件，網友笑稱「文章乾脆周一不見」，對此店家則回應僅是餐飲業慣例，純屬巧合。

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