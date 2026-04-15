自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

偷腥男星消失多年！轉行賣麵「人氣反彈被擠爆」 黃牛代排喊破2千元

文章（左）與馬伊琍去年以離婚收場。（翻攝自微博）文章（左）與馬伊琍去年以離婚收場。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國男星文章過去因偷腥風波形象重挫，近年淡出演藝圈轉戰餐飲業，在上海開設陝西麵館卻意外爆紅，不僅天天大排長龍，排隊時間動輒3小時以上，甚至衍生黃牛代排服務喊價500人民幣（約2350元台幣），「偷腥男星轉行賣麵翻紅」的反差話題持續延燒。

文章2008年與馬伊琍結婚，2014年卻在妻子懷第2胎期間被爆與同劇女星姚笛發展不倫戀，重創演藝事業；儘管馬伊琍第一時間選擇原諒，但最終仍在2019年宣布離婚，文章也逐漸淡出主流影視圈。沉寂多年後，文章轉行經營麵館，親自在店內忙進忙出，靠著明星效應再度吸引人潮關注。

文章在上海新開一間麵館，吸引大批人潮，甚至衍生黃牛代排。（組合照，翻攝自小紅書）文章在上海新開一間麵館，吸引大批人潮，甚至衍生黃牛代排。（組合照，翻攝自小紅書）

文章的麵館人氣持續爆棚，有網友實地走訪指出，店家上午9點發放中午號碼牌、下午5點發晚餐號碼牌，但不少人一早排隊仍等到下午4點都還未能入場，甚至有人直接找黃牛代排，價格最高喊到500人民幣（約2350元台幣）。

另有民眾花200人民幣（約940元台幣）才成功進店，但熱門餐點幾乎售罄，店家甚至限制「一桌限點1個肉夾饃、1份油潑麵」，讓人直呼「搶個肉夾饃比搶Labubu還難」。此外，店家固定週一公休，也被聯想到當年「周一見」事件，網友笑稱「文章乾脆周一不見」，對此店家則回應僅是餐飲業慣例，純屬巧合。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中