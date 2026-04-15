堤真一背爆公式怨「鏡頭太少」 無奈喊：我很努力欸

堤真一在《GIFT》飾演毒舌孤僻的宇宙物理學者。（翻攝自官方X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本男星堤真一主演日劇《GIFT》一開播就憑著「輪椅橄欖球＋毒舌學者」設定掀起話題。該劇是堤真一時隔27年，再度回歸日本「週日黃金檔」主演，不過卻引來本人「抱怨連連」。

為了演好劇中的宇宙物理學者，堤真一拚命做功課，像是背大量數學公式、研究專業術語，以及練習黑板演算，不料播出後讓他直接傻眼，直呼：「明明背了很多，結果只用了一點點，我很努力欸！」此話一出全場笑翻，也讓人看到影帝最真實的一面。

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山田裕貴飾演球隊王牌選手。（翻攝自官方X）

飾演球隊王牌的山田裕貴也忍不住吐嘈：「我們拍了5天的比賽場面，一下就播完了。」堪稱演員集體心碎現場。

這次堤真一飾演一名孤僻毒舌的學者教練，放話要用「宇宙法則」帶領弱隊奪下日本第一，但他自己反而看得很淡：「這部劇主角其實是輪椅橄欖球。」自己只是站在旁邊的那個人。

至於劇中最震撼的比賽場面讓人印象深刻，演員們在開拍前幾個月就開始訓練，實際坐上競技輪椅後才發現：「連前進和停止都很難。」而輪椅高速碰撞的聲音，更被稱為「Murderball（殺人球技）」連有村架純都直呼：「光聽聲音就覺得痛。」

首集播出後，觀眾反應幾乎一面倒好評，表示「輪椅碰撞太真實」、「完全不像演戲」、「堤真一一本正經胡說八道超有魅力」。《GIFT》每週一於LINE TV上架更新。

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