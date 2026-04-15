永野芽郁爆「同款穿搭旅行」男伴身分曝 燒到堂本剛夫妻

永野芽郁被爆新緋聞，與一名「前經紀人男性」低調出遊。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本話題女星永野芽郁才剛準備復出，日前卻被拍到與一名「前經紀人男性」低調出遊，兩人不只同車，還穿著同品牌PRADA服飾，從外套到西裝都像「情侶搭配」，畫面曝光立刻引發熱議。

關鍵的是，早在去年，兩人就曾被目擊穿著同款牛仔褲一起看演唱會，如今再度被拍，讓外界對兩人關係產生更多聯想。由於業界普遍不鼓勵藝人與離職工作人員私下過從甚密，這次「二度親密曝光」，也讓不少人直呼不單純。

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永野芽郁（右）與一名「前經紀人男性」低調出遊，日媒起底男方身分。（翻攝自女性SEVEN）

但真正讓火勢擴大的不是戀情本身，而是「男方身分」曝光，據日媒報導，原來永野芽郁的男伴是女星百田夏菜子的親弟弟，換句話說等於是堂本剛的小舅子。

男方甚至還被傳出，已進入堂本剛旗下公司擔任重要職位。這層「偶像夫妻親屬」關係一曝光，直接讓事件從單純緋聞升級成「牽動整個圈子的敏感議題」。

事實上，永野芽郁先前才因與已婚男星的風波暫退幕前，如今隨著新作品與寫真集準備回歸，外界原本期待她重新出發，但這次爆料卻讓風向再度轉向。

目前雙方尚未對此做出進一步說明，但可確定的是，原本看似普通的「同款旅行」，恐怕演變成牽動多方的娛樂風暴。

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