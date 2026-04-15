木村拓哉曬「老婆缺牙照」放閃 26年婚姻逆轉被讚爆

木村拓哉曬出工藤靜香童年照祝她生日快樂。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日劇天王木村拓哉昨趁老婆工藤靜香56歲生日這天，選擇不曬美照、沒放閃合照，反而丟出一張「罕見童年照」，簡單一句「happy birthday」讓全網融化。

照片裡的「小工藤靜香」綁著頭髮、笑到缺牙，毫無明星包袱；正因為這種「不刻意浪漫」，反而更像老夫老妻的日常，意外掀起一波好感潮，網友狂刷「這種才是真的愛」、「好甜但不油」。

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不只老公出招，兩個女兒也同步補刀式放閃；心美直接用超隨性語氣喊，「今天是辣妹的生日」，還翻出童年回憶照；光希則走溫馨路線，曬出母女和愛犬合照，稱媽媽是「世界最棒」，一家四口罕見同步放閃。

不過讓人感慨的，是這段婚姻的「時代反差」。回到2000年，木村拓哉還是國民偶像時，突然宣布與工藤靜香「奉子成婚」，當年直接引爆粉絲暴怒，甚至成為日本娛樂圈經典爭議之一。

然而26年過去，風向完全翻轉。現在的木村不再只是偶像，而是「好爸爸代表」，帶著兩個女兒各自發展演藝事業，甚至大方分享家庭生活；可見當年被罵的選擇，現在反而變成他最加分的人設。

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