小賈斯汀唱完科切拉進帳3.2億元 老婆鬆口想生5寶

小賈斯汀（右）在科切拉音樂節的演出引起熱烈迴響，老婆海莉也分享全家福照片。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕小賈斯汀前幾天在科切拉音樂節演出造成轟動，儘管有兩極評價，但不可否認，很多粉絲被他勾起往日情懷，感動落淚，相關影片也創下高點擊率，討論度相當高，傳言他這次演出唱酬高達1千萬美金（約3.2億台幣），演出結束，老婆海莉也在社群分享之前抱著兒子傑克布魯斯看爸爸彩排的影片，他隨著小賈斯汀的音樂揮舞著手，相當可愛。

海莉抱著兒子一起看小賈斯汀彩排。（翻攝自IG）

最近海莉登上《Interview》雜誌封面，受訪時談到19個月大的兒子傑克，她吐露當媽媽的憂慮，並坦言當然想再多生幾個孩子。海莉提到，每天一想到兒子生長在怎樣的世界裡，就會讓她擔心，直言：「這大概是我作為父母最大的焦慮了！」她並談到：「他成長的世界非常非常可怕，想到未來，想到事情的發展趨勢，就覺得一片黯淡。但我只能閉上眼睛，心懷希望。只要他能在一個充滿愛和美好的家庭環境中成長，那就是我所能期盼的一切了。」

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至於是否想再幫傑克添些弟弟妹妹？海莉說：「我當然想要不只一個孩子，但我會一步一步來。有時候我想要兩個，有時我想要五個。」也透露：「我從小就一直渴望結婚生子，組成家庭。」如今當然是美夢成真。

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