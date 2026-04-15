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《黑暗榮耀》4年後情不散 宋慧喬力挺廉惠蘭被讚爆

宋慧喬現身好姐妹廉惠蘭新片特映會，延續《黑暗榮耀》戰友情。（翻攝自朝鮮日報）宋慧喬現身好姐妹廉惠蘭新片特映會，延續《黑暗榮耀》戰友情。（翻攝自朝鮮日報）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《黑暗榮耀》播畢4年，戲外情誼反而更甜！宋慧喬近日低調現身電影VIP試映會，只為了力挺好姊妹廉惠蘭，還親自發文寫下「惠蘭姊～謝謝妳的邀請♥」，語氣罕見撒嬌，讓粉絲再次回憶起兩人在《黑暗榮耀》中並肩作戰的經典畫面。

當年宋慧喬和廉惠蘭在《黑暗榮耀》分別飾演校園霸凌與家暴受害者，聯手對抗加害者的情節掀起強烈共鳴，如今戲外依舊保持緊密聯繫，甚至直接用行動支持彼此作品。

這段「受害者聯盟」升級成真實友情，也被網友狂讚「比劇還動人」；宋慧喬當天不只低調現身，還特地在演員謝幕時留下合照紀錄，讓粉絲直呼：「這是真正的姐妹情！」

另一方面，宋慧喬的下一步也同樣備受矚目，她主演的Netflix新作《慢慢地強烈地》（暫譯）投入高達800億韓元製作費，搭配孔劉、車勝元等黃金卡司，被視為下一部話題大作。

☆拒絕校園霸凌，勇敢說出來！教育部專線0800-200-885☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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