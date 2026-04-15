U:NUS、Ozone嗨爆春樂祭Ⅱ 幕後老闆曝光原來是他

〔記者陽昕翰／台北報導〕「ATREE春樂祭Ⅱ」上週六熱鬧登場，集結饒舌歌手「8lak」張鈞、Juice Boy，以及三對人氣BL劇CP同台演出，搭配U:NUS與Ozone成員跨團合作，打造多元風格交織的音樂盛會。現場不僅有甜度爆表的互動橋段，更有驚喜合體與新歌首唱，掀起一波波高潮。

吳昱廷（左）和高有翔在春樂祭首唱多首新歌。（量籽計畫提供）

饒舌歌手「8lak」張鈞、Juice Boy，以及三對人氣BL劇CP張哲偉與陳峻廷、洪言翔與羅章恩、王君豪與成晞，上週登上「ATREE春樂祭Ⅱ」開唱。首次以嘻哈小分隊形式登台的U:NUS成員高有翔、吳昱廷，以及Ozone成員祖安、文廷與煥鈞也接力登場，多元跨界的卡司組合，讓歌迷一次感受截然不同的舞台魅力。

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張哲偉（左起）、陳峻廷、洪言翔和羅章恩深情演唱。（量籽計畫提供）

打頭陣的「8lak」張鈞一連帶來多首情歌，以細膩嗓音與層層堆疊的情緒迅速暖場，成功將觀眾帶入音樂氛圍。本場另一大看點則是三對BL劇CP同台合體，張哲偉與陳峻廷、洪言翔與羅章恩、王君豪與成晞不僅呈現精心準備的舞台，更在互動橋段中大方「撒糖」，甜度爆表，引發全場尖叫聲此起彼落，氣氛持續沸騰。

壓軸由Ozone成員祖安、文廷與煥鈞登場，三人分別帶來SOLO舞台展現個人特色。文廷演唱個人單曲《黏踢踢》時，祖安與煥鈞驚喜衝上台合體共舞；煥鈞演唱《先慢一步》時，三人也在間奏橋段再度同台互動，掀起高潮。而剛推出新歌《不想再讓你哭》的祖安，也於本次舞台獻出首唱，成為全場亮點之一。

張哲偉努力創造更多舞台。（量籽計畫提供）

身兼演員與主辦單位負責人的張哲偉，近年積極投入活動策劃與IP打造，並結合保養品牌推出多場一日店長活動。張哲偉坦言：「現階段舉辦活動確實充滿挑戰，有時甚至連打平成本都不容易，但我相信，打造一個IP本來就需要時間累積。」

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