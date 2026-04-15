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娛樂 最新消息

「20分鐘死一人」嚇到發毛！《死亡之握》拍攝爆血光意外、詭異巧合

台灣恐怖片《死亡之握：鬼牽手》今（15）日舉行首映會。（記者胡舜翔攝）台灣恐怖片《死亡之握：鬼牽手》今（15）日舉行首映會。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕台灣恐怖片《死亡之握：鬼牽手》今（15）日舉行首映會，導演王晧率領嚴正嵐、涂善存、睦媄、歐陽倫、美麗本人、林子熙等人一同出席。片中上演高密度死亡節奏，眾人直言「平均20分鐘就死一個人」，更爆出拍攝期間接連出現離奇巧合與見血意外，為電影增添幾分詭譎真實感。

隨著電影即將上映，演員們難掩緊張心情。（記者胡舜翔攝）隨著電影即將上映，演員們難掩緊張心情。（記者胡舜翔攝）

電影靈感源自校園流傳已久的靈異遊戲「鬼牽手」。導演王晧表示，這個類似碟仙的遊戲在他高中時期曾風行一時，「我們從這個集體記憶出發，發展出整個故事」，並刻意保留「死亡之握」的開放性，讓觀眾自行解讀背後的恐怖來源。嚴正嵐也透露，開拍前曾查詢相關資料，發現現實中確有類似玩法，讓人不寒而慄。

隨著電影即將上映，演員們難掩緊張心情。涂善存直言「真的蠻緊張的」，嚴正嵐則表示已看過成品，「是過去沒看過的台灣恐怖片」。美麗本人形容觀影體驗節奏極快，「啪啪啪啪就死了好幾個人，很像在坐雲霄飛車」，導演也笑說幾乎「平均20分鐘死一個」，讓她忍不住吐嘈：「好像在算數學題！」

美麗本人（中）特別澄清自己並非空降。（記者胡舜翔攝）美麗本人（中）特別澄清自己並非空降。（記者胡舜翔攝）

選角方面，導演強調透過試鏡與交流確認演員與角色的契合度。美麗本人也特別澄清自己並非空降，而是經過試鏡才確定出演。嚴正嵐則坦言，自己角色並不討喜，一開始有些壓力，但後來透過理解角色的家庭背景與信念，逐漸找到詮釋方式。

談到內心恐懼，演員們答案各異。睦媄坦言最怕看恐怖片，「恐懼來自未知」，拍攝前做足心理建設，沒想到現場氣氛反而「很歡樂、很健康」，甚至常常提早收工，還有不少人探班與美食相伴。

涂善存（右）最怕「無法滿足他人期待」，與角色不謀而合。（記者胡舜翔攝）涂善存（右）最怕「無法滿足他人期待」，與角色不謀而合。（記者胡舜翔攝）

涂善存則表示自己最怕「無法滿足他人期待」，這樣的性格也與角色不謀而合；嚴正嵐則說最害怕的是「錯過」，尤其是與家人相處的重要時刻。美麗本人依舊語出驚人，笑說自己「最怕沒錢」，還開玩笑表示：「如果死亡之握是握了會沒錢，我就不敢拍了！」

林子熙（左起）、美麗本人、睦媄；林子熙分享自己對意外的恐懼。（記者胡舜翔攝）林子熙（左起）、美麗本人、睦媄；林子熙分享自己對意外的恐懼。（記者胡舜翔攝）

林子熙分享自己對意外的恐懼，甚至曾在地震時一度慌亂到忘記要帶孩子逃生；歐陽倫則幽默表示最怕「戲被剪掉」，引發全場笑聲。

拍攝過程也不乏驚險與意外，片中飾演關鍵角色的初孟軒在一場需反覆撞頭的戲中意外受傷，當場頭破血流，一度被誤認為特效化妝。此外，片中也有真打巴掌的橋段，在雙方溝通後確實來真的，增添演出張力。初孟軒後續更因施力不當導致肌肉拉傷，需臥床休養兩週，過程相當辛苦。

角色互動方面，初孟軒與歐陽倫在片中的關係被笑稱「更像一對」，歐陽倫則解釋，兩人在大量動作與親密戲的合作中建立信任，「可能武術訓練時抱太緊，抱出感情」。

在表演挑戰上，嚴正嵐表示最困難的是情緒極端轉換的戲份，為了激發真實情緒，甚至會聯想到社會新聞中的事件。睦媄則分享，飾演帶有壓迫性的「女王蜂」角色讓她產生強烈心理負擔，「下戲會有很深的罪惡感」，需要不斷提醒自己回到現實。她也坦言過去曾因外表與個性被誤解，甚至遭遇排擠，但這些經歷反而成為她塑造角色的重要養分。

嚴正嵐（右）表示，最困難的是情緒極端轉換的戲份；涂善存（左）則透露，片中有大量日文台詞。（記者胡舜翔攝）嚴正嵐（右）表示，最困難的是情緒極端轉換的戲份；涂善存（左）則透露，片中有大量日文台詞。（記者胡舜翔攝）

涂善存則透露，片中有大量日文台詞，為了呈現情緒層次，特別請朋友協助練習，幾乎日夜反覆背誦，「念到收音老師都頭很痛」。歐陽倫則笑說自己學生時期幾乎沒有同學會，「大家可能都覺得自己是藝術家」，反而覺得拍戲更像是一場同學會。

此外，劇組也分享拍攝期間的詭異巧合。導演透露，編劇家中曾飛入一隻鴿子並死於屋內，留下羽毛與血跡；再加上初孟軒事前被預言會有「血光之災」，結果拍攝時真的受傷，讓整個劇組直呼不可思議。《死亡之握：鬼牽手》將於本週五（17日）在台上映。

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