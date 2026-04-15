金獎陣容全來了 「楓糖愛玉共演」國際卡司曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕「楓糖愛玉共演 Jade Music Fest in Asia」音樂節將於4月24日至26日在台北華山1914文化創意產業園區登場，集結來自台灣與加拿大共23組音樂人，打造一場橫跨語言與文化的跨國音樂現場。

南王姊妹花。（Jade Music Fest提供）

4月24日晚間於華山劇場登場的「開幕之夜」，為本次活動的重要文化亮點之一。延續加拿大於活動前夕邀請當地原住民族進行傳統儀式的慣例，由三組指標性藝人帶來母語創作演出，包含金曲與金音獎多項肯定的排灣族新聲「Giyu Tjuljaviya」張淦勛、傳承卑南族部落吟唱的金曲最佳演唱組合「南王姊妹花」，以及2025年加拿大朱諾獎年度當代原住民音樂人獎得主「Sebastian Gaskin」。

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張淦勛。（Jade Music Fest）

延續開幕之夜的熱力，4月25日至26日於華山劇場的戶外舞台，台灣在地陣容除了「Giyu Tjuljaviya」張淦勛與南王姊妹花，還包括緬甸家庭出身的饒舌歌手「Lizi」栗子；曾受金曲新人獎肯定的「Mango Jump」芒果醬；奪下金曲最佳台語男歌手獎的「陳以恆」；兩度入圍金曲獎、主打療癒心靈的「Night Keepers」守夜人，以及將金曲最佳客語專輯帶回新竹的「黃子軒與山平快」。

栗子。（Jade Music Fest提供）

芒果醬。（Jade Music Fest提供）

國際陣容也很多元，有來自馬來西亞的多語言民謠歌手「Straw」林水草、亞裔靈魂樂歌手「Eunice Keitan」悅基、旅居多倫多的新加坡唱作人「Chinyi C」陳群懿、來自多倫多的迷幻民謠歌手「Violet Grace」恩紫怡、出生於香港移民家庭的溫哥華即興演奏家「Kristin Fung」欣欣等，展現極高的亞裔文化多樣性，

JMF是為了語言平權與母語創作誕生的企劃，因此將在戶外舞台全程導入中英文歌詞字幕，推動「語言無藩籬」，期盼讓觀眾對歌曲的情感連結更深，產生如大型卡拉OK一起合唱的凝聚感。

此外，JMF獨創的「類駐村」模式，也鼓勵國際音樂人延長在台停留時間。今年，加拿大音樂人將深入東吳大學、成功大學、清華大學、台北美國學校等10所校園進行講唱分享。音樂節結束後，Sebastian Gaskin及多位亞裔音樂人將前往台東與原住民音樂創作者交流。

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