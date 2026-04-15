清新女歌手「學長」竟是男團偶像 遭爆充滿反差魅力

鄭馥儀（左）和李秉諭拍MV想起校園生活。（華研提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾經參加過歌唱競技節目《大學聲YOUNG VOICE》的清新女歌手鄭馥儀，高中讀的是女校，最近拍MV多了一個偶像「學長」，對她來說充滿新奇感。

鄭馥儀推出「校園三部曲」新歌，分別是《學妹》、《不是朋友的朋友》與《樓梯間唱的歌》，其中前兩首歌的MV邀請到AcQUA源少年成員李秉諭演出，兩人在MV中飾演排球社的學長與學妹。鄭馥儀談到：「我高中讀的是女校，這次拍MV也算讓我體驗到了一次『有學長』的高中生活。」她開心說：「有種現實被套上濾鏡的感覺，真的變成了浪漫的故事。」

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鄭馥儀（左）與李秉諭在MV中是排球社的學妹與學長關係。（華研提供）

談到對李秉諭的第一印象，鄭馥儀說：「他的臉超級小！」李秉諭則覺得鄭馥儀很有反差魅力：「剛開始接觸時，覺得她比較靦腆內向、話不多；但隨著拍攝時間拉長，大家變熟之後，我才發現她其實內心能量非常高，個性非常活潑。」

在MV中李秉諭飾演的是排球社學長，球技應該要很厲害，但他覺得個人的排球實力只有「一般般」，為了要在鏡頭前展現專業的架勢，他提前做了許多功課去揣摩動作，「拍攝當天也特別感謝現場的夥伴們，直接變身教練指導我殺球的姿勢，才讓我看起來像個真正的排球校隊！」

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