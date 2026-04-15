自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王泰翔寫下莊敬肄業歌爆紅 張鈞把女友刺上身隔天分手糗大了

新生代歌手「8lak」張鈞、「2000WTX」王泰翔、「JJJ」高嘉佑出席媒體見面會。（記者陳奕全攝）新生代歌手「8lak」張鈞、「2000WTX」王泰翔、「JJJ」高嘉佑出席媒體見面會。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕新生代歌手「8lak」張鈞、「2000WTX」王泰翔、「JJJ」高嘉佑今天出席活動，3人各自帶著不同人生故事與創作能量，正式向外界宣告音樂新篇章。3人受訪大方認愛，現在都有穩定交往的女友。

王泰翔因為一首莊敬肄業歌在網路上爆紅，更有許多音樂人私訊他，過去曾為羅志祥創作《做伙》、《我還能怎麼伴》等暢銷歌曲。他坦言，踏入音樂圈的契機來自對謝和弦的欣賞，「覺得他的音樂跟人都很帥、很酷。」

自稱「純愛戰士」的王泰翔對感情相當專一，招認最大夢想是結婚生子，「我媽媽生了四個小孩，我也想要四個。」他透露女友偶爾會因為女粉絲而吃醋，自己則會盡量拿捏分寸、尊重另一半感受。

新生代歌手「8lak」張鈞、「2000WTX」王泰翔、「JJJ」高嘉佑出席媒體見面會。（記者陳奕全攝）新生代歌手「8lak」張鈞、「2000WTX」王泰翔、「JJJ」高嘉佑出席媒體見面會。（記者陳奕全攝）

談及感情，張鈞也大方分享過往經歷，過去幾段戀情多以女方變心收場，其中一段交往滿3週年，他還特地將對方名字刺在手臂上，沒想到隔天便被告知對方已有新對象，讓他深受打擊、低潮長達一年。如今再回頭看，張鈞直說：「刺青真的是一種衝動」，透露近期打算將刺青修改，改為爺爺與奶奶的名字。他表示，自己從小由祖父母帶大，希望能以這樣的方式表達情感與紀念。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中