王泰翔寫下莊敬肄業歌爆紅 張鈞把女友刺上身隔天分手糗大了

新生代歌手「8lak」張鈞、「2000WTX」王泰翔、「JJJ」高嘉佑出席媒體見面會。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕新生代歌手「8lak」張鈞、「2000WTX」王泰翔、「JJJ」高嘉佑今天出席活動，3人各自帶著不同人生故事與創作能量，正式向外界宣告音樂新篇章。3人受訪大方認愛，現在都有穩定交往的女友。

王泰翔因為一首莊敬肄業歌在網路上爆紅，更有許多音樂人私訊他，過去曾為羅志祥創作《做伙》、《我還能怎麼伴》等暢銷歌曲。他坦言，踏入音樂圈的契機來自對謝和弦的欣賞，「覺得他的音樂跟人都很帥、很酷。」

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自稱「純愛戰士」的王泰翔對感情相當專一，招認最大夢想是結婚生子，「我媽媽生了四個小孩，我也想要四個。」他透露女友偶爾會因為女粉絲而吃醋，自己則會盡量拿捏分寸、尊重另一半感受。

新生代歌手「8lak」張鈞、「2000WTX」王泰翔、「JJJ」高嘉佑出席媒體見面會。（記者陳奕全攝）

談及感情，張鈞也大方分享過往經歷，過去幾段戀情多以女方變心收場，其中一段交往滿3週年，他還特地將對方名字刺在手臂上，沒想到隔天便被告知對方已有新對象，讓他深受打擊、低潮長達一年。如今再回頭看，張鈞直說：「刺青真的是一種衝動」，透露近期打算將刺青修改，改為爺爺與奶奶的名字。他表示，自己從小由祖父母帶大，希望能以這樣的方式表達情感與紀念。

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