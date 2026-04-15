周興哲新加坡開唱「褲子穿反了」！秒脫了全場看光光

周興哲新加坡開唱，「Odyssey旅程」巡演全面升級。（星空飛騰提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕周興哲「Odyssey旅程」世界巡迴演唱會全新升級版本於新加坡正式引爆，周興哲選擇與他緣分深厚的新加坡作為「Odyssey · Stars 旅程· 星空」世界巡迴演唱會的起點，於11日起一連兩天在新加坡室內體育館盛大開唱，他將爆款劇《許我耀眼》中由他演唱的片尾曲與插曲納入此次升級版歌單之中，也預告將推出全新專輯。

周興哲新加坡開唱，「Odyssey旅程」巡演全面升級。（星空飛騰提供）

此次全新版本誠意滿滿，可說是「頂天立地」舞台全面升級。「頂天」以高達天花板的「鑽石型三層LED恆星航母」設計，加大加滿的視覺規格，讓場館每一個角落都能清楚看見舞台上的周興哲；而「立地」部分則將四面台地板全面鋪設LED，形成360度無死角的沉浸式空間。觀眾席與天花板同步投射各色燈光與雷射，層層交織出沉浸式銀河效果，象徵與「小興星」一同沐浴在周興哲的音樂宇宙之中，視覺與情緒全面包覆。

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周興哲新加坡開唱，「Odyssey旅程」巡演全面升級。（星空飛騰提供）

談到與新加坡的深厚緣分，周興哲開場就感性表示，這裡對他而言就像「The Second Home」。他回憶起人生第一場演唱會，當時僅有800名觀眾，正是從新加坡起步；而這一次以全新升級版本第4度站上新加坡室內體育館舞台，意義非凡，一席話讓全場萬名小興星報以最熱烈的掌聲。

演唱會氣氛張力十足，甚至出現反差萌的爆笑橋段。明明進入情歌段落，歌迷卻突然大喊「脫衣服」，周興哲也從善如流，直接脫下西裝外套，露出裡頭的復古襯衫，還笑喊要導演把畫面Take到大螢幕上「看一看好不好看」，接著自評「還行」，滿意健身有成的身形。

周興哲脫外套讓觀眾看清楚褲子設計。（星空飛騰提供）

不只如此，在安可橋段時，他一上台故意開玩笑說：「哎呀，我的褲子穿反了！」隨後才揭曉其實是設計巧思，讓小興星又大聲疾呼要他脫衣，他再把西裝外套褪去，讓大家更能一眼目睹這件褲子的奧秘，幽默互動讓全場笑聲與尖叫聲不斷。

周興哲秀正反面相同的褲子。（星空飛騰提供）

演出中也不乏溫馨感人的時刻。周興哲動情對台下表示：「真的沒想過，我寫了這麼多歌。回想從國中的時候，那時候還沒有變聲，只有me and piano，就是自己和鋼琴的日子。」他接著說：「一直到十二年後的現在，我站在巡演的台上，跟你們在一起，真的覺得好開心喔。」真摯告白讓全場情緒瞬間被點燃。

此外，周興哲出道至今已累積《你,好不好》、《以後別做朋友》、《怎麼了》、《如果雨之後》4首YouTube破億神曲，而《永不失聯的愛》也緊追在後，他有望成為華語歌手中的「5億俱樂部」成員。

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