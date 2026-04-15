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娛樂 最新消息

毛絨絨本尊登場！金鋼狼新片《綿羊偵探團》打造最可愛破案現場 真的羊出沒

「金鋼狼」休傑克曼推出全新萌作《綿羊偵探團》。（索尼影業提供）「金鋼狼」休傑克曼推出全新萌作《綿羊偵探團》。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／台北報導〕春日最具話題的戶外活動之一「2026 VOGUE 風格野餐日」上週末在美堤河濱公園熱鬧登場，結合音樂、美食、市集與風格體驗，吸引近四萬名民眾湧入，現場不僅充滿時尚氛圍，也洋溢歡樂氣息，成為春季最受矚目的戶外盛事之一。而由「金鋼狼」休傑克曼的全新萌作《綿羊偵探團》也驚喜現身活動現場，一群毛絨絨「偵探」瞬間成為全場最吸睛焦點。

《綿羊偵探團》打造最可愛破案現場。（索尼影業提供）《綿羊偵探團》打造最可愛破案現場。（索尼影業提供）

《綿羊偵探團》特別打造主題攤位與互動拍照區，將電影中的可愛元素帶進野餐氛圍，邀請大小朋友一同加入「毛起來解謎」的趣味任務。民眾只要與現場綿羊合影，即可獲得電影限定周邊「羊羊扇」，兼具實用與造型感，引發排隊人潮。不少參與者直呼「太可愛」，紛紛拿起手機捕捉這群會破案的綿羊偵探，現場笑聲與快門聲此起彼落，氣氛熱鬧非凡。

《綿羊偵探團》成VOGUE風格野餐日最萌焦點。（索尼影業提供）《綿羊偵探團》成VOGUE風格野餐日最萌焦點。（索尼影業提供）

該片改編自德國作家萊奧妮史汪的同名暢銷小說，故事描述一群原本被認為天真無害的綿羊，在農場發生離奇命案後，竟化身偵探追查真相，為主人牧羊人喬治討回公道。作品融合幽默與推理元素，打造輕鬆又充滿懸疑感的觀影體驗，休傑克曼在片中與各具特色的綿羊角色同場互動，增添不少趣味與看點。

綿羊偵探驚喜現身VOGUE風格野餐日。（索尼影業提供）綿羊偵探驚喜現身VOGUE風格野餐日。（索尼影業提供）

此次呼應野餐日自由奔放的精神，活動甚至將真實綿羊帶進河濱草地，讓民眾近距離接觸，彷彿走進電影場景之中。從白天到傍晚，人潮始終不減，「綿羊偵探」也成為全場最熱門的拍照與互動話題，成功為活動增添一抹療癒又充滿想像力的亮點。《綿羊偵探團》將於5月8日在台上映。

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