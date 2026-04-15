何潤東沒演《逐玉》卻爆紅 被問張凌赫「粉底液將軍」回應了

何潤東今出席新戲《對你心動的預言》記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕隨著古裝劇《逐玉》爆紅，男主角張凌赫因戰場妝容過於精緻、膚色白皙，被網友調侃為「粉底液將軍」，掀起對古裝武將形象的熱議，也有觀眾翻出何潤東過去在《楚漢傳奇》中飾演項羽的陽剛形象作為對比，意外讓何潤東在沒有新戲播出的情況下再度翻紅。對於舊作再被討論，何潤東今出席新戲《對你心動的預言》記者會，坦言感到「滿奇特的」。

對於十幾年前的角色竟然再度引發關注，最開心的反而是他的爸媽，媽媽甚至會睡前滑短影片看兒子的影片。他也提到現階段最重要的是秉持「破釜沉舟」的精神投入新戲製作，因他為新戲擔任導演，也為戲籌備2年，最近雖因《逐玉》紅利接到不少代言與活動邀約，但仍選擇專注導演工作，「人生就是選擇題，兩邊都做反而會做不好。」

請繼續往下閱讀...

何潤東今出席新戲《對你心動的預言》記者會。（記者潘少棠攝）

他回憶8、9年前他演的《那年花開月正圓》爆紅，找上門的戲劇與廣告邀約數量是人生巔峰，但當時與TVBS合作《翻牆的記憶》轉型導演，為專心拍戲只能全數推掉。他強調若一邊拍戲一邊頻繁請假接廣告，會對劇組與演員不負責，因此寧可有所取捨。

至於近期被拿來與張凌赫比較造型，何潤東則認為兩者「完全不同類型的戲」，不適合直接對比。他也透露，自己還沒看《逐玉》，因為忙著籌備新戲，但身邊不少朋友都推薦好看。

談到當年塑造武將體格的過程，何潤東說剛出道時僅66公斤，還被嫌太瘦「很娘」，直到接下內褲廣告，加上觀察韓國與好萊塢演員的體態，決心強化體格，開始積極健身，被封為「亞洲鵰王」的他也逐漸轉型接演呂布、項羽。

為了增肌，他曾「一天吃十碗飯」，他還分享一段趣事，當年與張學友同公司時，因為偶像一句玩笑話挑戰「誰吃比較多」，硬撐著狂吃，結果隔天被媒體以「何潤東是飯桶」報導。他笑說當時只想不讓偶像失望，雖然吃到頭暈，但能被張學友拍拍肩稱讚「吃很多喔」，反而覺得相當值得。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法