台灣新導演「軍事題材」踩紅線！發聲反擊：已觸法但不涉國安

導演游智傑（中）三年磨一劍打造《閩江船事件》入選今年金馬奇幻影展放映。（沉默老兵電影提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾以殭屍題材打進國際影展的新銳導演游智傑，近日遭網友在Threads翻出過往爭議紀錄，貼文以「金馬奇幻、游姓導演、軍事題材」為關鍵字引發網路瘋傳，甚至質疑創作靈感來源不單純，「偷帶紀念品就算了，一大堆密件是什麼？」等語句，點燃輿論戰火。

游智傑近年憑藉《閩江船事件》、《末代殭屍》等作品在影展嶄露頭角，不僅拿下文策院原創獎，也入選國際奇幻影展體系，被視為台灣類型片新勢力代表。

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隨著網路爆料擴散，游智傑過往服役期間涉及違法取得軍事物品與文件的判決內容再度被翻出，包括防彈背心、防毒面具、手冊甚至機密資料等，引發外界質疑聲浪升高。

據判決指出，他當時因拍攝軍事題材需求而蒐集資料，最終遭判緩刑並須服義務勞動，引發「創作與法律界線」的激烈討論。

游智傑發聲明。（翻攝自Threads）

面對輿論延燒，游智傑今（15）發出聲明反擊，坦言已正視過去行為，「確實觸及法律紅線」，並強調已承擔司法責任、案件早已終結，且未涉及任何國安疑慮，呼籲外界不要過度渲染。

他同時強硬指出，目前網路上流傳的部分內容已出現「惡意扭曲與人身攻擊」，甚至有人散布個資與判決細節，恐已觸法，未來不排除採取法律行動自保。

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