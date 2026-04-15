守護愛妻共同照顧愛的結晶 蕭煌奇急撇生子進度又回應了

蕭煌奇推出新歌《做陣來去看電影》。（國家影視聽中心提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王蕭煌奇今天出席紀念台語片70週年「寶島特產：世界ê台語片」年度系列活動，現身國家影視聽中心參與《做陣來去看電影》MV的全球首映會，他才現身就不改幽默說：「今天來影視聽中心的影廳，看起來好大，就像我家客廳一樣。」受訪時則避談生子計畫，「要先看電影啦，我再來跟你說。」

由蕭煌奇作曲演唱，與金曲獎最佳作詞人武雄共同譜寫的《做陣來去看電影》，回望台語片的黃金年代。過去台語片曾被視為通俗、苦情，甚至一度被台灣影史忽略，如今透過研究與修復，逐漸被看見其豐富多元的創作能量與時代精神。

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國家影視聽中心董事長禇明仁談到：「隨著近年台灣因全球地緣政治影響，愈受世人重視影響下，以我多年的國際影展觀察，屬於『台灣特有種』的台語片更受世界電影史專家關注研究。」更進一步介紹，「今年台語片70週年活動的重點，就是將台語片提升到全球電影史的座標上，邀請大家重新認識自己的電影文化。這不只是懷舊，而是透過我們持續搶救、修復的珍貴台語片所承載的國民集體記憶脈絡，一起來補台灣歷史課。」

蕭煌奇出席紀念台語片70週年「寶島特產：世界ê台語片」年度系列活動。（國家影視聽中心提供）

蕭煌奇也談到：「台語對我們來說，就是從小講到大，原來台灣過去的電影就有拍不同戲種，音樂也很好聽，我從小都喜歡『看』電影，現在工作之餘有時間也會去電影院。」前陣子有看了《大濛》與《陽光女子合唱團》。

蕭煌透露私下最愛看鬼片，「鬼片只有聲音（音效）比較恐怖一點，沒有看到就還好。」至於老婆大人會不會害怕？蕭煌奇聽了霸氣笑說： 「我在旁邊，有什麼好怕的。」

至於新婚生活，蕭煌奇談到沒有太大不同，「跟以前一樣啊，只是多一個人三餐可以一起吃飯啊，我老婆有養一隻貓，就去看看貓啊，玩玩貓啊。」會與老婆一起照顧毛小孩。目前蕭煌奇仍沒有要舉辦婚禮的打算，「還沒啦，現在就是都在寫歌，好像沒有去想這件事情耶，辦婚禮隨時都可以辦。」

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