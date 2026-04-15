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娛樂 最新消息

泰國超大咖影后首接台劇！周旋2男星 「1台灣諧音梗笑話」讓她超問號

曹佑寧、何潤東、茱蒂蒙瓊查容蘇、陳昊森、蔡程俊出席TVBS與新傳媒合作戲劇《對你心動的預言》記者會。（記者潘少棠攝）曹佑寧、何潤東、茱蒂蒙瓊查容蘇、陳昊森、蔡程俊出席TVBS與新傳媒合作戲劇《對你心動的預言》記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘導演何潤東今率泰國女星茱蒂蒙瓊查容蘇，以及陳昊森、曹佑寧、蔡程俊出席TVBS與新傳媒合作戲劇《對你心動的預言》記者會。茱蒂蒙過去因電影《模犯生》紅遍全球，此次為了詮釋角色，特地苦學台灣腔中文長達一年，受訪時也不時以中文作答，還透露很喜歡台劇《流星花園》，尤其是大S飾演的杉菜，態度相當真誠。

何潤東表示該劇劇本籌備長達兩年。（記者潘少棠攝）何潤東表示該劇劇本籌備長達兩年。（記者潘少棠攝）

何潤東表示該劇劇本籌備長達兩年，當初相中茱蒂蒙，是被她的氣質與眼神打動，「後來她拿下艾美獎最佳女主角，也證明我們眼光沒有錯。」茱蒂蒙在劇中有高達95％的中文台詞，還挑戰穿越題材，感情線橫跨兩段時空，男友從曹佑寧轉為陳昊森。

茱蒂蒙坦言讀本時對曹佑寧的角色特別有感。（記者潘少棠攝）茱蒂蒙坦言讀本時對曹佑寧的角色特別有感。（記者潘少棠攝）

談到與兩位男主角的互動，茱蒂蒙坦言讀本時對曹佑寧的角色特別有感，而曹佑寧則笑說一開始被她的氣場震懾，她更曾在讀本過程中多次落淚，讓他深受感動。

茱蒂蒙坦言與健談的陳昊森更有話聊。（記者潘少棠攝）茱蒂蒙坦言與健談的陳昊森更有話聊。（記者潘少棠攝）

不過茱蒂蒙也透露，曹佑寧私下較為內向，反倒與健談的陳昊森更有話聊。陳昊森初見女神時緊張到連準備好的泰文全忘光，只好改用英文諧音梗破冰，他分享為了拉近距離努力講「台灣諧音梗笑話」，還出題「世界上最棒的運動是什麼」，答案是「棒球」，因為「沒有任何運動有棒球棒」，笑翻全場，唯獨茱蒂蒙一頭霧水。

曾是棒球國手的曹佑寧這回改演籃球員。（記者潘少棠攝）曾是棒球國手的曹佑寧這回改演籃球員。（記者潘少棠攝）

此外，曾是棒球國手的曹佑寧這回改演籃球員，何潤東只給一句指示「練壯就好」，讓他天天進行兩小時一對一訓練，並接受導演安排的增肌課程。何潤東分享自己過去為練身材，一天能吃下10碗白飯配瘦肉，讓曹佑寧當場傻眼直呼：「我一餐最多2碗，10碗根本是辦桌等級！」

而新加坡演員蔡程俊則積極克服語言關卡，持續上課學習中文，他笑說已逐漸適應台灣生活，特別愛吃滷肉飯，但為了不在陳昊森、曹佑寧身旁顯得太過「圓潤」，也會刻意節制飲食。

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