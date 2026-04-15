坤達、陳大天苦勸 阿達、廖人帥出面自首

藝人坤達也涉閃兵被訴，目前尚在審理中。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕新北地檢署偵辦藝人閃兵案，今日再依妨害兵役治罪條例及刑法偽造文書等罪嫌起訴15人，其中包含藝人阿達（本名：昌璟翔）、前Circus成員廖人帥、前男團Energy成員唐振剛、藝人唐禹哲（本名：阮霆鈞）等9名藝人，據了解，這些人中阿達、廖人帥、邱昊奇（本名：邱孝尊）、李唯楓等4人，是因藝人陳大天及坤達勸說，而出面自首，檢方也因他們自首配合調查請求法院斟酌給予緩刑。

檢方偵辦藝人閃兵案時，就傳出阿達及唐振剛出面自首，檢方這次起訴更揭露不只這兩人藝人，包含前Circus成員廖人帥、前男團Energy成員唐振剛、藝人唐禹哲、邱昊奇、李唯楓、鄒翰昇（本名：鄒宗翰）、楊子鋒（本名：楊景涵）、中華民國霹靂舞委員會主委李奕釜共7名藝人也都紛紛自首。

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檢警調查，這14名閃兵男子使用的手法與之前涉閃兵的藝人手法如出一轍，他們分別從2009年至2022年間，與陳志明合作，由陳嫌安排他們往醫院看診時，以憋氣影響血壓檢測，等取得24小時攜帶式血壓機後，由陳嫌頂替，以取得中度或重度高血壓不實診斷證明書，再向相關單位申請將體位從「常備役」變更為「複檢過程中或體位未定」，之後以相同手法由陳嫌配戴測量儀器，通過複檢取得免役證明。

檢方調查，阿達是在2011年與陳嫌合作閃兵，共給付10餘萬元；唐振剛是在2012年閃兵，給付15萬元報酬給陳嫌；廖人帥也是在2012年間閃兵成功，共給付20萬至25萬元；唐禹哲是在2013年閃兵，給付報酬20萬元；這14名閃兵男子給付陳嫌的報酬10萬元至30萬元不等，陳嫌總計獲得不法利益逾270萬元。

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