男星車禍臉骨裂到眼眶面目全非 住院抓包劈腿氣炸轟女友出病房

JJJ前年發生嚴重車禍面目全非。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕新生代歌手「8lak」張鈞、「2000WTX」王泰翔、「JJJ」高嘉佑今天出席媒體見面會，JJJ前年發生嚴重車禍面目全非，騎機車時遭違規左轉車輛撞上，當時造成下顎斷掉、臉骨裂到眼眶，左手腕軟骨也壞死，好在他有戴安全帽，除了臉部外傷，只有輕微腦出血，休養了2、3個月，在醫院更發現被當時的女友劈腿而心碎。

高嘉佑前年發生嚴重車禍，騎機車時遭違規左轉的車輛撞上，造成下顎斷掉、臉骨裂到眼眶，左手腕軟骨也壞死，甚至還有輕微腦出血，透露現在的樣貌跟以前看來已經不同。

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王泰翔（左起）、高嘉佑、張鈞；3人各自帶著不同人生故事與創作能量勇闖歌壇。（記者陳奕全攝）

3人各自帶著不同人生故事與創作能量勇闖歌壇，王泰翔因為一首「莊敬肄業歌」在網路上爆紅，更有許多音樂人私訊他，過去曾為羅志祥創作《做伙》、《我還能怎麼伴》等暢銷歌曲。

張鈞則分享過往的感情經歷，其中一段感情交往3年，還特地將對方名字刺在手臂上，沒想到隔天便被告知對方已有新對象，讓他深受打擊、低潮長達一年。如今再回頭看，張鈞直說：「刺青真的是一種衝動」，透露近期打算將刺青修改，改為爺爺與奶奶的名字。

高嘉佑因為2024年的車禍影響發片計畫，那時正在住院休養的他，還抓包當時交往的女友劈腿，最終氣炸分手。下週高嘉佑將推出新歌《諾亞》，大方承認是寫給現身女友容容，容容是女團幻藍小熊的前成員，目前已交往數個月。

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