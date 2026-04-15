女星500萬整成邱淑貞 「全身都假的」過海關體內異物被盤查

F40女團的成員艾軒。（台灣愛物王二手公益商店）

〔記者陽昕翰／台北報導〕財富女神王宥忻5年前斥資2億元，在北市八德路購入780坪的一樓與地下室空間，為圓公益夢再投入2千萬元裝潢，正式成立「台灣愛物王二手公益商店」。她今率女團「F40」成員關關、Cony與艾軒舉辦開箱記者會。艾軒的外貌被誇撞臉邱淑貞，對此她大方回應，自己「全身上下都是整的」。

艾軒透露，已花費500萬元進行「全身大改造」，笑說：「我全身都是假的，只有個性是真的。」她不僅將招風耳縫合，胸部也從B罩杯升級到D，「有時候胖一點，還會到E罩杯。」

請繼續往下閱讀...

她自稱是「全台灣第一個做巴西電臀（矽膠屁股）」的人，並分享曾在美國過海關時，因臀部矽膠形狀特殊，被誤認為藏有毒品，當場引來外國人圍觀檢查。

F40女團出席活動，成員包括關關（左起）、艾軒、王宥忻與CONY。（台灣愛物王二手公益商店）

在物質充裕的現代，王宥忻強調「愛物惜物」的理念，宣布成立「台灣愛物王二手公益商店」，歡迎民眾捐贈九成新的二手物品至位於八德路的地下室空間。她表示，這裡不只是物資交流場所，更希望替物品找到新的主人。

面對網路酸民攻擊，「F40」展現高度心理素質。王宥忻笑說：「攻擊對我來講已經習以為常，不被攻擊才奇怪。」她們也賦予「二手」新意義，認為「二手就是重生」，就像二手勞力士有時比新品更具價值，關鍵在於歷經歲月後是否更加圓融、累積智慧。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法