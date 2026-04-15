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娛樂 最新消息

金曲金鐘講師授課 高雄「高速青春」首波培力課程開放報名

2026高速青春首波課程即日起受理報名。（記者王榮祥翻攝）2026高速青春首波課程即日起受理報名。（記者王榮祥翻攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市青年局音樂人才培育品牌「高速青春」邁入第六年，2026年度計畫全新啟動，首波培力訓練課程集結金曲、金鐘講師陣容，即日起開放報名。

青年局指出，第一梯課程集結金曲獎得主滅火器樂團吉他手鄭宇辰、金鐘獎得主連俞涵、金曲獎入圍樂團芒果醬主唱郭佐治、外景主持人段慧琳、火氣音樂藝人總監許碧鈺，以及專案經理吳忠澔等重量級導師，規劃3個週末、共6堂課程。

今年課程設計著重全方位解構實務，涵蓋幕前表演、幕後品牌經營及版權授權等領域，透過師資經驗分享與對談，縮短學用落差；場域方面除延續合作「Loi了咖啡」，今年首度納入「文策院南部營運中心」，提供更貼近業界的交流環境。

此外，今年計畫特別新增「前導演出」，將職場體驗與音樂製作訓練結合，讓學員透過實作直擊產業現場，強化學習成效。

青年局指出，2026高速青春首波課程優先錄取設籍、就學或就業於高雄之高中職、大專院校學生，及35歲以下青年，課程資訊亦將陸續公布青年局官網、FB、IG與 Line@（@youth.kcg），即日起開放網路報名

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