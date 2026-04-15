AKIRA敵不過家中「最強小Boss」 認了最幸福時刻：起床被踢也甘願

AKIRA開心談到兒子。（記者陳奕全攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕「國民姐夫」AKIRA今（15）以品牌大使身分現身記者會，一身率性帥氣登場，不過比起工作與音樂，他談起和林志玲的寶貝兒子、家中那位「最強小Boss」，瞬間露出暖爸笑容，甚至笑說：「每天都像在過兒童節。」

AKIRA分享，每天早上醒來，常常是被兒子「踹醒」，但完全不會生氣，反而覺得那一腳超可愛，「那一瞬間就會覺得，真的好愛他。」

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即便被打擾睡眠，內心卻是滿滿幸福。他感性表示，小孩成長的每一刻都很珍貴，「有時候想到這段時間會過去，其實會有一點淡淡的感傷」，但只要看到兒子的笑容，所有疲憊與辛苦都瞬間消失。

AKIRA透露，兒子已經進入「多語言小天才」養成模式。（記者陳奕全攝）

除了日常互動超有愛，AKIRA也透露，兒子已經進入「多語言小天才」養成模式。家裡主要講日文，學校使用英文，在台灣則自然接觸中文，三種語言自由切換，連他自己都笑說有時候會「混著講」。

尤其睡前親子時光更是關鍵，他會陪兒子一起讀中文故事書，還特別提到兒子超愛車子類型的內容，「像是推土機之類的」，父子倆邊讀邊學中文，畫面看似溫馨又療癒。

談到家庭時光，AKIRA坦言最享受的其實是那些再日常不過的小事。出門前兒子會奶聲奶氣說「出門小心」，回家則給一個大大的擁抱迎接，讓他直呼：「這真的就是天大的幸福。」

近期天氣轉暖，他原本計畫帶著家人多到戶外走走，像是去公園放電，不過今年櫻花季因為天氣影響提早凋謝，讓他有點小遺憾，沒能拍到全家福櫻花照，直說：「下次一定要補拍到！」

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