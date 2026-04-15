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娛樂 電視

男星曾遭陌生人圍毆！曾治豪「噴血斷手」送醫命危慘況曝

曾治豪分享高中往事。（民視提供）曾治豪分享高中往事。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕梁赫群及嚴立婷主持《姊妹亮起來》日前邀請馬妞、蔡逸帆、曾治豪、陳怡婷以及腦神經外科醫師謝炳賢擔任來賓，分享驚魂送醫事件，其中，曾治豪回憶高一時半夜外出宵夜喝豆漿，竟遭惡徒認錯人圍毆，他背部被捅刀、左手擋刀斷裂，現場血流如注。

曾治豪當時受重傷，還被攔下的運將拒載，緊急送醫後，醫院連發兩張病危通知，驚險救回一命，這場「認錯人」的意外也成為他最深刻的陰影。

陳怡婷19歲時投入全部心力在準備《明日之星》歌唱比賽，卻在某次歌唱課時突發劇烈腹痛、臉色發白冒汗，送醫超音波檢查驚見「肚子裡都是血」，確診為黃體破裂。醫警告器官全泡在髒血中，隨時有休克風險，必須緊急開刀，所幸及時手術治療，才驚險從鬼門關前救回一命。

腦神經外科醫師謝炳賢提醒，很多人都以為身體會出狀況是突然發生的，但其實很多時候，都是長期累積的疲勞在抗議。像現在不少國人都有慢性疲勞的問題，每天忙工作、顧家庭、追行程，常常睡不飽、精神差，明明還沒做什麼事就覺得整個人沒電，久了身體當然容易亮紅燈。所以建議平常的作息要規律，飲食要均衡，身體才不會抗議。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

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