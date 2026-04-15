自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

白曉燕離開29年...白冰冰16次試管全失敗 「執意生回小孩」淚吐：傷痕依舊

白冰冰對女兒白曉燕消逝至今難以釋懷。（資料照，記者潘少棠攝）白冰冰對女兒白曉燕消逝至今難以釋懷。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕白冰冰之女白曉燕1997年遇害時年僅16歲，正值年輕貌美的二八年華，一條無辜的性命就這樣遭到撕票，兇手陳進興2年後在土城看守所槍決伏法。如今，白冰冰痛失愛女29年仍難忘母女相處的點點滴滴，昨（14日）淚揭執意想將小孩生回來，曾做16次試管仍失敗，坦言「痛苦漸淡但傷痕依舊」，一席話令外界不捨動容。

白曉燕於1997年遭綁架撕票，年僅16歲香消玉殞，案件當時震驚全台，也成為白冰冰一生無法抹去的傷痛。適逢逝世29年，白冰冰今（15日）有感而發表示，4月14日收到許多關心與祝福，回首這段漫長歲月，從崩潰、懷疑人生，到以淚洗面的低潮日子，她曾執意想「把小孩生回來」，甚至歷經16次試管人工受孕，卻最終未能如願。

白冰冰坦言，當年一心想彌補失去女兒的遺憾，卻屢屢失敗，讓她不得不面對現實，重新振作走下去，她形容自己的人生彷彿被命運注定孤獨，「但卻一點也不孤單，因為有這麼多真心愛我的人，我也努力做到不要讓人們擔心我，如今痛苦漸淡、但傷痕依舊...」感慰身邊仍有許多真心支持的，讓她不至於真正孤單。

即便走過29年，傷痛仍未完全消失，白冰冰透露自己仍會在深夜軟弱落淚，但隔天擦乾眼淚後，依舊選擇勇敢面對人生，她以堅強姿態分享心境，也讓外界看見一位母親從失去至重生的歷程，令人鼻酸。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中