白曉燕離開29年...白冰冰16次試管全失敗 「執意生回小孩」淚吐：傷痕依舊

白冰冰對女兒白曉燕消逝至今難以釋懷。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕白冰冰之女白曉燕1997年遇害時年僅16歲，正值年輕貌美的二八年華，一條無辜的性命就這樣遭到撕票，兇手陳進興2年後在土城看守所槍決伏法。如今，白冰冰痛失愛女29年仍難忘母女相處的點點滴滴，昨（14日）淚揭執意想將小孩生回來，曾做16次試管仍失敗，坦言「痛苦漸淡但傷痕依舊」，一席話令外界不捨動容。

白曉燕於1997年遭綁架撕票，年僅16歲香消玉殞，案件當時震驚全台，也成為白冰冰一生無法抹去的傷痛。適逢逝世29年，白冰冰今（15日）有感而發表示，4月14日收到許多關心與祝福，回首這段漫長歲月，從崩潰、懷疑人生，到以淚洗面的低潮日子，她曾執意想「把小孩生回來」，甚至歷經16次試管人工受孕，卻最終未能如願。

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白冰冰坦言，當年一心想彌補失去女兒的遺憾，卻屢屢失敗，讓她不得不面對現實，重新振作走下去，她形容自己的人生彷彿被命運注定孤獨，「但卻一點也不孤單，因為有這麼多真心愛我的人，我也努力做到不要讓人們擔心我，如今痛苦漸淡、但傷痕依舊...」感慰身邊仍有許多真心支持的，讓她不至於真正孤單。

即便走過29年，傷痛仍未完全消失，白冰冰透露自己仍會在深夜軟弱落淚，但隔天擦乾眼淚後，依舊選擇勇敢面對人生，她以堅強姿態分享心境，也讓外界看見一位母親從失去至重生的歷程，令人鼻酸。

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