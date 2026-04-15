台灣開放印度移工掀議！美女主播點「缺工現象」曝一關鍵

王嘉琳（右）、越南籍演員郭雅茹出席節目《我們一家人-多元新力量》新季開播記者會。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕勞動部日前宣布，今年底將引進首批印度移工，不過消息曝光後引發反彈，甚至有民眾發起連署，要中止引進印度移工的計劃。而今主播王嘉琳、越南籍演員郭雅茹出席節目《我們一家人-多元新力量》新季開播記者會，被問及印度移工議題，他們也分享看法。

王嘉琳分享自己一向有在關注相關的政策，提到台灣一直存在缺工問題，不管是傳統產業、科技業都面臨缺工，「其實我滿樂見的，台灣是文化大熔爐，新二代已經這麼多人了，為什麼不能讓他們進來呢？只要配套措施做好，政府做好把關，就能順利進行下去，畢竟人力不能斷。」

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而對於外界擔心若引進印度移工，可能會有治安上的影響，王嘉琳也強調首要前提就是政府要做好配套措施，訂好遊戲規則，也認為這些擔憂大多是刻板印象，「我相信這些年的改變，每個國家都會進步，只要SOP制定好，人都是能被規範的。」郭雅茹也表示：「不見得是所有人都這樣，他們來我們國家，就像是去別人家作客，他們肯定是有需求才會過來，離鄉背井很辛苦，照理說不太會去踩這些線，只要遊戲規則講清楚，都是可以尊重的。」

身為澳門與台灣雙重身分的主持人王嘉琳分享，自己從小在台灣長大，也曾走過被貼標籤的成長階段。她對新住民在台生活的蛻變深有感觸：「現在台灣社會氛圍在進步，大家不再是嘲笑，而是對多元文化產生好奇與尊重。新住民人口已突破60萬，我們正一起走過這段標籤被拿掉的過程。」

曾演出戲劇《無主之子》、表現亮眼的越裔演員郭雅茹也感性分享，早期出道時社會對越南文化仍有刻板印象，甚至曾遇過他人刻意模仿口音嘲弄，讓她適應了好長一段時間。現在則越來越感受到台灣人對各種文化的包容，也說政府對新住民們有很多福利政策、相當感謝。

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