佩甄驚爆「一夜17次」榨乾老公 小S驚掉下巴：妳怎麼算的？

佩甄自爆「一夜17次」驚人紀錄。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人佩甄（李佩甄）與醫生老公王祚軒結婚18年，是演藝圈公認的模範夫妻。佩甄近來在Podcast大聊私密房事，自曝曾創下「一夜高潮17次」的驚人紀錄，不僅讓好姊妹小禎笑虧她是「被家庭主婦耽誤的AV女優」，連小S聽聞後都驚掉下巴，忍不住當眾質疑：「妳怎麼算的？」

佩甄日前登上《小姐不熙娣》，再度被翻出這段「17次傳說」。主持人小S一臉不可置信，當場拷問：「妳怎麼會算出17次？妳那麼投入怎麼會算出1次、2次、3次、4次⋯⋯？」更開玩笑虧說，難道王祚軒是看著佩甄的反應，隨手拿筆在旁邊畫「正」字計算次數？

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對此，佩甄大方解釋這並非天天發生，至於為何有精準數字，她透露：「因為男生會感覺到開心，我通常都會告訴他說有幾次。」面對小S狂虧「畫正字」，佩甄也接招開玩笑「沒有空拿筆，（用手指咬出血）記在牆壁上，就是我們自己的小情趣。」

佩甄、小禎節目互揭私密情事。（翻攝自YouTube）

此外，小S也對小禎辛辣提問、好奇她小7歲男友性能力是不是很強？佩甄隨即在旁加碼爆料，直指小禎每天起床都在喊酸。小禎也分享某次健身拉筋時，她向教練抱怨大腿內側特別痠，原以為是運動過度，沒想到教練冷回一句：「妳昨天沒來。」佩甄見狀忍不住吐嘈：「都假裝在那邊抱怨，其實都在炫耀！」

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