蕭大陸前女友指侯怡君小三挨告 北院判處3月有期徒刑

侯怡君（左）與蕭大陸。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者翁靖祐／台北報導〕曾與知名藝人蕭大陸交往的女藝人張金鳳，2021年間多次上節目批評侯怡君是小三，還稱私底下很多媒體都知道，侯憤而對張金鳳提出妨害名譽告訴，台北地檢署於去年7月依法起訴張金鳳。台北地院審理後，認為張金鳳確實觸犯誹謗罪，並於今（15）日下午宣判，處張金鳳3月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

檢方查出，張金鳳多次透過節目敘述侯怡君介入自己與蕭大陸的感情，還稱被侯騷擾，頻繁提及侯怡君是小三。侯怡君主張，張金鳳的行為已經詆毀自己名譽，且貶低其人格評價及社會地位，故對張金鳳提出告訴。

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檢察官認為，戀人間相識經過、感情發展歷程、交往時間點及原因等等，均屬於個人私密領域，除非有主動示眾而自願放棄秘密性者之外，均屬於憲法保障範疇。雖然侯怡君屬於演藝人員，具有一定知名度，卻非擔任公職或經營公益事業，因此不能以其示公眾人物，就認為她同意公開私生活。至於侯怡君是否為第三者，純屬私德，與公眾利益無關。

而侯怡君並未在公開場合，或透過傳播媒體對外發表批判，或使人誤解言論，故張金鳳並無自衛、自辯或保護合法利益事由；就算侯怡君曾私下打給張金鳳，讓其不悅，但也不能上節目密集攻擊侯怡君為第三者，檢方認定，張金鳳多次發言攻擊侯怡君介入自身感情，其目的均是出於貶抑侯怡君名義，於去年7月依涉犯誹謗罪將她起訴。

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