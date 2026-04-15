（獨家解構墓乃伊3-3）火線追緝令混合鬼哭神號？《李克寧 墓乃伊》不只超自然體驗

導演李克寧（右）拍攝《李克寧 墓乃伊》在敘事、風格與怪物設計上全面重構。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／專訪〕如果要探討《李克寧 墓乃伊》最大的突破，答案或許就在於它不再只是單一類型的恐怖片，而是一部融合多重元素的複合型作品。導演李克寧便直言，自己從一開始就希望打造一個「不只一條主線」的故事。

導演李克寧表示：「我想講的，不只是單一敘事，而是在主線背後，同時有其他事情在發生。」他認為這樣的結構讓電影帶有濃厚的偵探推理風格，也使其有別於一般傳統恐怖片。他甚至透露，在構思時腦中結合了《火線追緝令》與《鬼哭神號》兩種風格，「前者代表冷硬派辦案與黑暗元素，後者則是家庭與超自然經驗。」

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導演李克寧試圖以《李克寧 墓乃伊》重新定義怪物電影的可能性。（華納兄弟提供）

這樣的混搭，也讓電影在恐怖之外，多了一層情感與敘事張力，李克寧直言：「我一直覺得，家庭是進入恐怖故事最好的切入點，因為那是每個人都能共鳴的。」因此在怪物設計上，他同樣選擇顛覆傳統，刻意將恐怖從黑暗中拉出，放置於光天化日之下，「我想讓觀眾看到某種明明存在，卻又不太對勁的東西。」這種「尚未完全揭露」的狀態，反而讓不安感持續累積。

李克寧也透露，怪物的創作核心來自「被埋藏的祕密」，並透過角色狀態的逐步變化，呈現出一種表面復原、實則腐敗的過程。「這些設計都不是單純為了嚇人，而是與故事本身緊密連結。」

談到恐怖風格，李克寧強調，血腥與心理恐懼缺一不可。「你必須先讓觀眾愛上角色，否則再強烈的畫面也不會成立。」他指出，所有令人印象深刻的恐怖橋段，都必須建立在情感與敘事之上。

導演李克寧（左二）希望《李克寧 墓乃伊》顛覆傳統。（華納兄弟提供）

不過，他也不諱言，衝擊性的畫面仍是觀影體驗的重要一環。「我會把電影想像成一座黑暗遊樂設施，有時候是寂靜，有時候是慢慢逼近，但某些時刻，你會被狠狠擊中。」這種節奏的變化，也讓整體體驗更具層次。

透過在敘事、風格與怪物設計上的全面重構，李克寧試圖讓《李克寧 墓乃伊》為「木乃伊」電影開創全新方向，不只是重啟經典，更是重新定義怪物電影的可能性。

《李克寧 墓乃伊》將於明天（16日）包括2D、IMAX、4DX、Ultra 4DX、SCREENX、Dolby Cinema、Dolby Vision、Atmos版本同步在台上映。

（全文完）

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